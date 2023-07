https://sputniknews.lat/20230724/reportan-ataques-con-drones-en-contra-de-dos-edificios-no-residenciales-en-moscu-1141850445.html

Rusia frustra intentos de ataques ucranianos con drones en Moscú

Rusia frustra intentos de ataques ucranianos con drones en Moscú

Este 23 de julio, alrededor de las cuatro de la mañana, se registraron ataques de drones contra dos edificios no residenciales en la capital rusa, informó el... 24.07.2023

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia detalló que los vehículos aéreos no tripulados fueron derribados por medio de sistemas de guerra electrónica."En la mañana del 24 de julio, se frustró un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista (...) contra instalaciones en la ciudad de Moscú", señaló. Los reportes más recientes indican que el intento de agresión no dejó daños graves ni víctimas.En las últimas semanas, Kiev ha intentado, en repetidas ocasiones, atacar con vehículos aéreos no tripulados diferentes puntos del territorio ruso.El 16 de julio, la Armada de Rusia y sus sistemas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones contra la ciudad portuaria de Sebastopol, en la península de Crimea.En total, de acuerdo con el gobernador Mijaíl Razvozháyev, fueron ocho drones los que pretendieron atacar la urbe, un mes después de que el Ejército ucraniano quisiera atacar un buque ruso de reconocimiento en el Mar Negro, también en Crimea.Días después, entre el 20 y el 21 de julio, las Fuerzas Armadas rusas atacaron instalaciones ucranianas desde donde se preparaban ataques terroristas con drones.Según el recuento del Ministerio de Defensa de Rusia, "todos los objetos designados fueron destruidos" con armas de alta precisión y de largo alcance. Además, se derribaron 16 proyectiles Himars y 14 drones ucranianos en un día.

