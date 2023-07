https://sputniknews.lat/20230724/un-deposito-de-municiones-en-crimea-alcanzado-durante-un-ataque-con-drones-1141852723.html

Un depósito de municiones en Crimea, alcanzado durante un ataque con drones

Un depósito de municiones en Crimea, alcanzado durante un ataque con drones

MOSCÚ (Sputnik) — Un depósito de municiones en el norte de Crimea fue alcanzado durante un ataque con drones, según las autoridades locales. 24.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-24T05:30+0000

2023-07-24T05:30+0000

2023-07-24T05:39+0000

defensa

crimea

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/1c/1130940965_0:60:1181:724_1920x0_80_0_0_4c4d97c1782eacca6c173b6419687316.jpg

"Once drones enemigos fueron derribados por las defensas aéreas y suprimidos con guerra electrónica en el cielo de Crimea. Hubo un impacto en un depósito de municiones en el distrito de Dzhankói [norte]. Además, fragmentos de un dron causaron daños a una casa particular en el distrito de Kírovskoye [este]", publicó el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, en Telegram. El gobernador añadió que los servicios pertinentes están trabajando en estos lugares y pidió a los ciudadanos que mantengan la calma.Un portavoz de la empresa GrandServiceExpress dijo que las vías férreas en Dzhankói no sufrieron daños.El gobierno de Crimea estableció un centro operativo para mitigar las consecuencias del ataque, según un portavoz de Axiónov.

https://sputniknews.lat/20230724/reportan-ataques-con-drones-en-contra-de-dos-edificios-no-residenciales-en-moscu-1141850445.html

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

crimea, rusia, 🛡️ zonas de conflicto