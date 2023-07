https://sputniknews.lat/20230724/el-parlamento-turco-revisara-en-octubre-la-solicitud-sueca-de-ingreso-en-la-otan-1141872528.html

El Parlamento turco revisará en octubre la solicitud sueca de ingreso en la OTAN

ESTAMBUL (Sputnik) — El Parlamento de Turquía estudiará en octubre la solicitud de adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)... 24.07.2023, Sputnik Mundo

Señaló que Turquía está dispuesta a resolver cualquier problema mediante el diálogo. Según Erdogan, Ankara dejó claro a Estocolmo sus expectativas en materia de la lucha contra el terrorismo y la islamofobia. Turquía aún no ha respaldado el ingreso de Suecia en la OTAN, sino que sólo ha aceptado abrir el camino para el proceso, según declaró anteriormente Omer Celik, portavoz del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía. Hasta ahora, Suecia no cuenta con el aval expreso ni de Hungría ni de Turquía para convertirse en el miembro número 32 del grupo. Turquía se resiste a abrirle las puertas a Suecia mientras ese país europeo no atienda sus preocupaciones sobre los kurdos que ha recibido como refugiados, y que Ankara considera podrían ser miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en Turquía), que lleva adelante una insurgencia en territorio turco. No obstante, el 10 de julio, antes de volar a Vilna para la cumbre de la OTAN, el presidente turco sugirió que la adhesión sueca a la Alianza Atlántica sería posible después de que Turquía se uniera a la Unión Europea. Un día después, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que Erdogan había aceptado transmitir el protocolo de adhesión sueca al parlamento turco y trabajar en estrecha colaboración con los legisladores para garantizar su ratificación.

