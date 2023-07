https://sputniknews.lat/20230724/la-apasionante-vida-de-simon-bolivar-el-hombre-de-las-dificultades-1141864722.html

La apasionante vida de Simón Bolívar, el hombre de las dificultades

Hace 240 años, nacía en Caracas Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, figura esencial de la liberación hispanoamericana...

En una tarde de verano de 1805 un joven caraqueño subió a lo alto del monte Aventino —una de las colinas que rodean a Roma— acompañado por su maestro. Allí, tras posar su mirada por la Ciudad Eterna, y lleno de todas las ideas revolucionarias de la Ilustración, pronunció un juramento a su maestro:"¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!".El resto de su vida lo dedicó a cumplir este juramento.El reino de las cosas mundanasEra el hijo menor de una de las familias más ricas del país. Sus primeros años estuvieron marcados por la tragedia: Bolívar quedó huérfano de padre cuando tenía tan sólo dos años y medio, y de madre a los nueve.A los 16 años fue enviado a España, para recibir la "educación" corriente de los jóvenes de entonces. Durante esos años se destacó en las altas esferas sociales europeas gracias a sus habilidades y riqueza: fue un excelente espadachín, destacado jinete y muy buen bailarín. Los sastres de Londres copiaban sus trajes, y en París se vendía el chapeau Bolívar.Su vida dio un giro drástico cuando conoció a la española María Teresa del Toro, Bolívar se enamoró de ella y se casaron. Desafortunadamente, su joven esposa moriría unos meses después de la boda en Venezuela por fiebre amarilla. Este hecho afectó profundamente a Simón y fue, quizás, lo que transformó para siempre su vida.Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericanaTras esto, Bolívar busca nuevamente a su maestro y comienza así una intensa vida que lo convertiría en uno de los hombres más importantes de todo el siglo XIX.Como dato curioso, Bolívar fue testigo en 1804 de la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador en la catedral de Notre Dame, en París. A la sazón, el futuro Libertador comentó: "Este acto me pareció la fulminación del infierno. Aquella corona que puso sobre su cabeza era una reliquia de siglos tenebrosos".El 3 de julio de 1811, durante el célebre discurso conocido por la expresión: "Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdernos", Bolívar pronuncia en público por primera vez la palabra "libertad" y exige a España la total independencia de sus colonias.Su sueño por una nación libre, fuerte e independiente llamada Gran Colombia le hizo luchar durante quince años haciendo caso omiso de las fronteras y dando batalla contra los realistas –Ejército español— en cualquier lugar donde los encontrase. Dirigió cerca de 500 batallas y liberó una zona que comprendía los territorios de las hoy repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.Una de las más grandes hazañas militares de la historia y, tal vez, la mayor proeza de Bolívar sucedió entre finales de junio e inicios de julio de 1819: el cruce de los Andes. Fue una marcha desde Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en la parte baja del río Orinoco, cruzando la cordillera de los Andes.En la primera etapa de la marcha recorrieron 450 km de sofocantes llanuras y selvas bajo el inclemente calor de la época y el incesante aguijoneo de toda clase de insectos. La segunda etapa, los Andes: Bolívar decidió usar la ruta de poco tránsito que cruza uno de los pasos más elevados para así tener a su favor el factor sorpresa y atacar a los realistas por donde menos se lo esperaban.Ascendieron durante seis días hasta llegar al páramo Pisba, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. De 3.000 combatientes que iniciaron la marcha, solo unos 1.200 fatigados lograron culminarla. A pesar de ello, tras tres días de descanso, las fuerzas de Bolívar derrotaron a un ejército de veteranos españoles en el Puente de Boyacá.Plagar la América de miserias, en nombre de la libertadBolívar no fue famoso solo por sus hazañas militares, ya que sus palabras inspiran a los pueblos de Latinoamérica de ayer y hoy. Durante su gesta escribió más de once mil cartas, de las cuales se conservan apenas alrededor de 4.000; en ocasiones dictaba dos o tres cartas al mismo tiempo, requiriéndose de varios escribientes. Para cada uno de los países liberados escribió una constitución, organizó todos los detalles de sus gobiernos: congreso, finanzas, política interna y de exteriores.Desde el nacimiento de las jóvenes naciones, Bolívar comprendió la amenaza que representaba EEUU para ellas. El 5 de agosto de 1829, el Libertador Simón Bolívar escribió una carta al coronel Patricio Campbell, en la que proféticamente alerta sobre las intenciones de su vecino del norte contra los pueblos del sur.En esta carta lanza su proclama: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad".A pesar de que las traiciones, intrigas, secesionismo y los intereses egoístas no lograron que el sueño de la Gran Colombia de Bolívar pudiera consolidarse, su pensamiento antiimperialista y lucha por los pueblos siguen vigente en la mente y corazones de millones de americanos a casi doscientos años de su muerte.El Libertador está vivo en la conciencia de los pueblos y es un ejemplo para las naciones que luchan contra la opresión y el expansionismo. Por ello, en honor a los 240 años de su natalicio, Rusia rinde homenaje a Simón Bolívar, el hombre de las dificultades.

