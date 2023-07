https://sputniknews.lat/20230724/predominara-la-prudencia-los-catalanes-aceptarian-formar-gobierno-con-el-psoe--1141851038.html

"Predominará la prudencia": los catalanes aceptarían formar Gobierno con el PSOE

"Predominará la prudencia": los catalanes aceptarían formar Gobierno con el PSOE

Los resultados de este 23 de julio en las elecciones generales de España dejan en vilo la formación de un nuevo Gobierno y abren la posibilidad de que se... 24.07.2023

Especialistas consultados por Sputnik coinciden en que los españoles no querrán ir de nuevo a las urnas y en que el actual presidente, Pedro Sánchez, tendrá que negociar con formaciones políticas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco para formar un nuevo Gobierno y mantenerse en el poder.Aunque el Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría de los escaños (136), una eventual alianza con el partido de derecha Vox y e incluso con los partidos locales como Coalición Canaria (CCa) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no le alcanza para obtener los 176 escaños del Congreso necesarios para formar un Gobierno.Del otro lado, el PSOE obtuvo 122 escaños y podría lograr una mayoría si tiene el apoyo de Sumar, una coalición de partidos de izquierda —antes Unidas Podemos—, que obtuvo 31 escaños, y de los partidos nacionalistas como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu, del País Vasco; Esquerra Republicana (ERC) y Junts, de Cataluña.Para Jordi Font Cardona, escritor, gestor cultural y político catalán, el escenario más probable es que Pedro Sánchez logre el respaldo de Junts per-Catalunya, la formación política encabezada por Carles Puigdemont, el expresidente catalán procesado penalmente por la Justicia española tras emitir una declaración unilateral de independencia en 2017 y que actualmente se encuentra fuera de España."No han puesto, por lo menos esta noche [del 23 de julio], como condición, el tema del referendo de autodeterminación, que son sus máximos, sino que han planteado una exigencia genérica de respeto a la realidad nacional de Cataluña, a una financiación más justa. Temas concretos, pero no el tema del referéndum, no lo han dicho explícitamente al menos", explica este activista antifranquista y secretario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Cataluña.Para Font Cardona, quien milita en el Partido Socialista de Cataluña, los partidos nacionalistas catalanes han tomado nota de "la importancia de hacer viable un Gobierno dialogante con la pluralidad nacional española, frente a la posibilidad de un frente de derechas que iba a soliviantar los ánimos en Cataluña y en el País Vasco"."Yo creo que la necesidad de avanzar en este diálogo y en este pacto entre Cataluña y el País Vasco y el Estado español, es clara y esto es lo que los gobiernos del PP nunca han sabido hacer", explica el licenciado en Geografía de la Universidad de Barcelona."Creo que la aritmética parlamentaria va a funcionar; no será viable una alianza capitaneada por el PP y, en cambio, lo será, después de una negociación, la alianza parlamentaria alrededor del PSOE", puntualiza Font Cardona.De acuerdo con el experto, los términos de la negociación en el bloque de izquierda están claros, toda vez que ya hubo una alianza en el anterior Gobierno de Sánchez, incluso una alianza programática.Con los vascos, dice Font, no habrá tanto problema porque, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Bildu son "muy realistas" y no van a poner condiciones difíciles.En cambio, en Cataluña, explica el especialista, ha habido mucha "gesticulación independentista" y algunos líderes no han cambiado su discurso, pese al desencanto de los habitantes. Por tanto, será una negociación más complicada, no tanto con ERC, que ya apoyó al Gobierno de Sánchez, sino con Junts per Catalunya."En las elecciones esos [Junts] planteaban posicionamientos maximalistas para erosionar a ERC, que es quien gobierna en Cataluña ahora y han dicho que no cederán, que ellos van a defender a Cataluña, un discurso retórico, pero no han puesto las condiciones concretas, lo que me hace pensar que las han dejado en el cajón para ver qué va a decir la situación", dice el político catalán."En ese sentido, la realidad se va a imponer a su radicalismo, a su verbalismo, y la prueba es que en la comparecencia de hoy ya no han detallado las condiciones irrenunciables. Por tanto, yo creo que se disponen a una negociación racional", afirma.Para el gestor cultural, las elecciones de este 23 de julio frustran la intención del PP de "dar un gran salto adelante" y obtener una amplia mayoría parlamentaria en la que se hablaba de hasta 160 escaños. Y, en parte, dice Font, es por los errores que han cometido, al igual que Vox, que pierde 19 escaños con respecto a las anteriores elecciones de 2019."Se han equivocado mucho porque desde las municipales de hace poco, en los Gobiernos que han formado el PP y Vox, han hecho disparates. Han prohibido obras de teatro, han prohibido películas; se les ha visto tanto el plumero, incluso con un PP cediendo a los planteamientos más extremos de Vox y eso yo creo que la gente no lo tolera, ese extremismo, ese franquismo en el fondo", dice el historiador."Han enseñado la oreja del franquismo que llevan dentro los de Vox y los PP tolerándolo y gobernando con ellos en ciudades autónomas y yo creo que esto les ha castigado y la gente de derechas ha tendido votar más al PP que a ellos", asegura.¿La derecha crece en España?Mario Calixto, refugiado colombiano, activista, defensor de los derechos humanos, y quien radica desde hace tres décadas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, afirma que aun cuando Alberto Núñez Feijóo, el dirigente del PP, no pueda formar un Gobierno, es preocupante el avance de la derecha en España."Hay un avance de la derecha y de la ultraderecha porque ya tener 33 escaños, Vox es algo muy diciente que se acompaña a todo lo que es a nivel de Europa, con [Georgia] Meloni en Italia, en Finlandia, en Suecia, en Austria, el avance que viene desarrollándose en Alemania, de grupos de ultraderecha es muy desalentador y preocupante", dice Calixto en entrevista telefónica con Sputnik.Para él, lo más preocupante es que partidos como Vox intenten derechizar también a América Latina. Prueba de ello, dice, son los viajes de Santiago Abascal, dirigente de Vox, a Bogotá y a la Ciudad de México, donde mantuvo reuniones con parlamentarios y políticos de estos países latinoamericanos.Según el activista, la derecha en España ganó en estas elecciones "a punta de mentiras y noticias falsas", y también aprovechándose de los jóvenes, que son los que "están con los ojos cerrados" y han sido receptivos ante ese avance de la derecha "por simplicidades".

