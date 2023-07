https://sputniknews.lat/20230724/dulce-derrota-electoral-de-pedro-sanchez-en-espana-ha-demostrado-ser-muy-listo-1141848812.html

Dulce derrota electoral de Pedro Sánchez en España: "Ha demostrado ser muy listo"

El Partido Popular (PP) ganó las elecciones parlamentarias con 136 escaños. Pero ni con los 33 de Vox podrá alcanzar la mayoría en el Congreso. El bloque del... 24.07.2023, Sputnik Mundo

Con una participación del 70,38% (4,15 puntos más que en 2019) y cerca de 24 millones de personas que han ejercido su derecho al voto, el Partido Popular (PP) se ha alzado con la victoria en las elecciones generales, convocadas de manera anticipada por el presidente Pedro Sánchez a finales de mayo, al día siguiente de obtener un resultado adverso en los comicios regionales y locales.La jornada electoral, marcada por la normalidad y también por las altas temperaturas, arrojó un saldo victorioso para el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de algo más de ocho millones de votos y 136 diputados, aumentando su representación en el Congreso en 47 asientos más. El Partido Socialista de Pedro Sánchez también ha mejorado sus anteriores resultados, tanto en votos como escaños: más de 7,7 millones de votos y 122 diputados. El tercer puesto es para Vox (33 asientos, 19 menos que en 2019) y el cuarto para Sumar (31), el proyecto liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y que sucede a Unidas Podemos.Celebradas en pleno periodo estival, las elecciones han contado con un voto emitido por correo postal masivo: casi 2,5 millones de electores ejercieron su derecho por este sistema, obligando a los funcionarios de este servicio a un esfuerzo extra para distribuir las papeletas a tiempo."Gracias a los trabajadores y trabajadoras de Correos", los felicitó Pedro Sánchez durante su alocución en la sede central del PSOE en Madrid, en clara alusión también a aquellos que dudaron de su profesionalidad, pues Feijóo llegó a insinuar la posibilidad de una adulteración en este tipo de voto.Se invierten los papeles"Hemos demostrado que somos una democracia fuerte y limpia. Hemos sacado más votos y más escaños que hace cuatro años", subrayó Sánchez en sus primeras declaraciones, exultante, ante un público congregado que gritaba al unísono "¡No pasarán!"En contraste, la intervención de Alberto Núñez Feijóo, el último en hablar ante los suyos, no reflejó una alegría similar, pese a haber ganado la cita electoral. "Después de siete años, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones, me siento muy orgulloso", dijo, y apuntó la posibilidad de tener la mayoría absoluta "en el Senado". Y acto seguido, tal vez vislumbrando el complicado panorama que tiene ante sí, Feijóo, interrumpido un par de veces por sus seguidores al grito de "¡Ayuso, Ayuso!" [la presidenta regional de Madrid], pidió que se le deje gobernar en tanto que cabeza electoral de la lista más votada. "A Feijóo le ha salvado el voto de Madrid y esto le plantea un problema", explica a Sputnik el politólogo Jorge Verstrynge. "Es un apoyo que se lo debe a Isabel Díaz Ayuso, porque hasta que no ha entrado en el cómputo el voto de Madrid, el PSOE iba en cabeza de las votaciones".Buen conocedor del PP, pues no en vano fue su secretario general entre 1979 y 1986, Verstrynge alude así a la complicada relación de equilibrio del actual líder del PP con Ayuso, inexpugnable en su feudo y con un mentor, Miguel Ángel Rodríguez, que pugna por extrapolar la ambición de la presidenta regional madrileña al ámbito nacional. "Y Rodríguez es una persona muy dura", asegura Verstrynge.¿Habrá repetición electoral?La mayoría en el Congreso de los Diputados se cifra en 176 escaños. PP y Vox suman 169 y podrían recabar un apoyo más de mano del único diputado de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), su tradicional aliado en la Comunidad Foral de Navarra. No bastaría.El Gobierno de coalición integrado por PSOE y Sumar (antes UP) tiene ahora solo 153 diputados, pero podría recabar apoyos externos en nacionalistas e independentistas catalanes, vascos y gallegos en una negociación que se adivina, no obstante, muy difícil. "La situación que queda es endiablada", advierte a Sputnik el politólogo Víctor Prieto, que resalta el aspecto paradójico del desenlace electoral.Sin un acuerdo, tal situación podría derivar en una repetición de las elecciones en otoño. Para Verstrynge, sin embargo, tal posibilidad es remota. "No va a haber repetición electoral, el rey no lo va a permitir. Va a decirles que se pongan de acuerdo", asegura.Por contra, Prieto no excluye la convocatoria de nuevos comicios. "Estos resultados dejan todo abierto para los próximos meses", afirma. Y subraya el difícil papel que habrán de asumir PNV y ERC, más aún cuando tanto los nacionalistas vascos de derecha como los independentistas catalanes de centro-izquierda han experimentado una pérdida de escaños. "Aunque el PNV puede escudarse en la necesidad de sumar también a Junts en el acuerdo parlamentario", señala.Un resultado sorprendenteCasi todas las encuestas vaticinaban una clara victoria del PP, que apoyándose en Vox podía obtener una mayoría absoluta. "Pero no ha sido así, la derecha creía que iba a ganar de calle y no lo ha hecho", simplifica Verstrynge, para quien la figura de Sánchez se engrandece. "Ha demostrado ser muy listo; convocó elecciones anticipadas porque sabía que así podía volver a gobernar".En cuanto a Sumar, si bien ha obtenido cuatro escaños menos que su antecesor, Unidas Podemos, sus 31 asientos "valen ahora oro", en palabras de Verstrynge. Uno de ellos es para su hija Lilith, secretaria de Organización de Podemos y número cuatro de la lista de Sumar por Barcelona, provincia que ha arrojado unos resultados impactantes: PSOE (13), Sumar (5) y PP (5) copan los tres primeros puestos en escaños y votos, mientras que los independentistas de ERC (4) y Junts (3) ocupan las últimas posiciones.Y esto redibuja el tablero político en Cataluña. "La fuerza tanto de PSC [la marca electoral del PSOE allí] como de Sumar dificulta una estrategia de confrontación de los partidos independentistas", asegura V. Prieto. A su juicio, la "inteligencia política" con la que se apliquen en los próximos días estas formaciones, podría marcar el futuro del independentismo. "Una sobreactuación desmesurada en las negociaciones por parte de ERC y Junts podría otorgarle una hegemonía para la próxima década a PSC-PSOE en Cataluña", afirma.En todo caso, para este politólogo, las elecciones del 23-J han vuelto a poner de manifiesto dos aspectos. "Primero, que la derecha no puede gobernar este país sin Cataluña y País Vasco. Y segundo, que la reconstitución del bipartidismo, hacia la que apuntaba la campaña, ha sido muy limitada; la crisis del sistema político español puede haber terminado, pero su recomposición consolida la forma de la hiperfragmentación", concluye V. Prieto.

