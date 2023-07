https://sputniknews.lat/20230704/gira-electoral-por-los-programas-de-mayor-audiencia-en-espana-sanchez-apuesta-todo-a-la-tv-y-gana-1141222998.html

Gira electoral por los programas de mayor audiencia en España: Sánchez apuesta todo a la TV y gana

El presidente español culmina a la ofensiva su precampaña por los espacios de TV y radio más populares, confirmando su proyección ascendente incluso en terreno... 04.07.2023, Sputnik Mundo

A falta de un suspiro para el inicio de la campaña electoral en España (comienza el 7 de julio), la precampaña está siendo protagonizada por las apariciones mediáticas de los candidatos presidenciales. El presidente, Pedro Sánchez, está saliendo especialmente bien parado de estas comparecencias.Tras los malos resultados en los comicios regionales y locales del 28 de mayo, y con unas encuestas adversas para sus intereses, el pesimismo se había instalado en el PSOE. Pero la decisión de Sánchez de comparecer en espacios comunicacionales de gran audiencia se ha saldado con un impulso que puede añadir incertidumbre al ulterior desenlace electoral.Precedido de las exitosas entrevistas del expresidente J. L. Rodríguez Zapatero a varios medios en apoyo de las políticas del Ejecutivo de coalición, Sánchez ha terminado por lanzarse a una especie de gira irrefrenable por televisiones, radios, diarios digitales e incluso pódcasts de éxito. Y las tribunas elegidas abarcan todo el espectro ideológico.Así, junto a la cadena SER, los diarios El País e Infolibre o el canal LaSexta, el presidente español ha visitado medios de línea editorial abiertamente hostil contra él, como el espacio Más de uno de la emisora de radio Onda Cero, el talk show nocturno El Hormiguero de Antena3 TV y, finalmente, el plató en Telecinco de El Programa de Ana Rosa, reina indiscutible de las audiencias mañaneras en España. Y se ha comprometido con el pódcast viral La Pija y la Quinqui y con el programa de humor Hora Veintipico de la cadena SER.De resultas, Pedro Sánchez se ha revelado como la estrella principal de un festival electoral en el que el expresidente Zapatero ejerció antes de muy digno artista telonero. Como en las entrevistas anteriores, el 4 de julio Sánchez igualmente se ha desenvuelto de manera óptima en El Programa de Ana Rosa, el matinal más visto de España y conducido por la influyente y ya plenamente restablecida tras una larga enfermedad Ana Rosa Quintana, de marcadas posiciones antigubernamentales, a quien Sánchez recordó los insultos que recibe:El presidente se esforzó una vez más en "desinflar la burbuja del sanchismo", entendido según él como "las manipulaciones, maldades y mentiras" que reproducen algunos políticos de derechas y determinados medios de comunicación sobre sus políticas, así como sobre su persona "para tratar de hacer daño se dice 'a ver qué tiene el señor Sánchez en su móvil', para decir que está implicada mi mujer en una red de narcotráfico en Marruecos. Ante insidias y mentiras, ¿qué se puede hacer?""No tienen nada contra mí, soy un político limpio", afirmó con rotundidad Sánchez a la pregunta de si el cambio de postura del Gobierno español respecto a Marruecos y el Sahara Occidental obedece a una información supuestamente comprometida que fue intervenida en su teléfono celular por los servicios especiales marroquíes mediante el software de espionaje Pegasus.Menos mítinesLa estrategia electoral adoptada por el PSOE de cara a las pasadas elecciones regionales y municipales de mayo no arrojó los resultados esperados. La organización de grandes mítines con presencia de Sánchez no se tradujo en votos y ahora se duda de su conveniencia, pues a la escasa repercusión mediática de este tipo de actos, habrá que añadir el esfuerzo baldío de organizar y asistir a tales eventos con un calor sofocante en julio.De modo que los socialistas ahora apuestan por su reducción drástica, para así hacer también hueco a las necesidades de agenda de Pedro Sánchez por sus obligaciones como presidente de turno de la UE y, sobre todo, para poder volcarse en debates televisados y entrevistas en programas que aseguren grandes audiencias.A diferencia de Feijóo, más timorato a la hora de exponer su programa electoral e intentar explicar su política de pactos locales con Vox, a menudo problemáticos, Pedro Sánchez quiere hablar cuanto más mejor. Y quiere hacerlo en debates televisados cara a cara (el 10 de julio en Antena3 TV) y en programas de éxito. A juicio de los expertos en medios de comunicación, la decisión es lógica y atiende a la propia naturaleza de estos espacios.Este estudioso de los mass media califica de "tramposa" la estrategia de convertir para la ocasión unos programas que son consumidos "precisamente para no pensar y no analizar", y aprovechar para "colocar un mensaje ideológico" ante unas audiencias cuyo perfil "no es el más formado políticamente". En su opinión, la garantía de una gran audiencia es la razón por la que Sánchez y Feijóo acuden a esos espacios.Récords de audienciaEn fechas recientes, Pedro Sánchez venía concediendo entrevistas a medios considerados favorables a sus políticas, como Hora 25 en la emisora de radio SER, o El intermedio y Lo de Évole en LaSexta. Pero le faltaba comparecer en los espacios estrella de la parrilla televisiva, los que lideran las audiencias, que justamente son los más críticos con su gestión. Y son unos espacios por los que Sánchez no esconde su aversión.El 27 de junio, El Hormiguero de Antena3 TV batía con Sánchez su récord de audiencia de la temporada: 2.822.000 espectadores y un 22,8% de cuota de pantalla. El conductor de este talk show nocturno, Pablo Motos, célebre por formular a sus entrevistados (sobre todo a las mujeres) preguntas incómodas y comentarios atrevidos (que muchos catalogan de machistas, lo que le hizo ser destinatario de críticas soterradas desde el Ministerio de Igualdad), no pudo marcar el ritmo de la entrevista, cuyas invectivas rebatía Sánchez resueltamente. Exactamente como ha vuelto a suceder en El Programa de Ana Rosa, por lo que es previsible que haya registrado también una audiencia de récord en su franja horaria."Sánchez salió bien parado de esta entrevista y también lo ha hecho de la de Ana Rosa porque ambas entrevistas han sido en directo", explica Pascual Serrano, que incide en que "ideológicamente" el medio televisivo "puede manipular y engañar" solo cuando controla el formato y maneja los mecanismos de realización y edición de la información. Feijóo, no tan solventeEl candidato presidencial del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a los mismos programas. Con su visita, El hormiguero incluso trituró su récord histórico de audiencia: 25.9% de share y 3.079.000 espectadores. A diferencia de la víspera con Sánchez, el presentador recibió a Feijóo asegurando que esa noche la entrevista iba a ser "diferente". Y el tono fue más condescendiente. Por ejemplo, a Feijóo no le pidieron en ningún momento acortar las respuestas.Pero no logró ser tan contundente como el presidente del Gobierno. Con menor gancho mediático y fotogenia, declaró que, en caso de ser elegido, será el primer presidente "nacido en la España rural", aun cuando ese honor le cupo en realidad a Adolfo Suárez, electo tras el fin de la dictadura en España.Tampoco se mostró demasiado solvente en sus respuestas en El Programa de Ana Rosa el día anterior a que acudiera al mismo plató Pedro Sánchez. "El ministro de Economía de mi Gobierno está acreditado, cuando se sepa el nombre, España estará tranquila", contestó a una de las preguntas sobre su teórico Gobierno. Y tildó a Sánchez de "este personaje" en tono peyorativo, cosa que el presidente del Gobierno ha recriminado durante su visita al mismo plató. "Yo nunca he recurrido al insulto", ha afirmado.En sus entrevistas televisivas, Feijóo ha aventurado cambios en la ley de eutanasia y la del aborto si llega al poder, así como su intención de suprimir el Ministerio de Igualdad. Y en El hormiguero demostró cierta desconexión con la realidad de la economía de a pie, al decir que en España un kilo de naranjas cuesta 0,12 euros, cuando el precio mínimo ha sido esta temporada, unas diez veces más en cualquier supermercado."Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranjas por kilo, 0,12 euros. Precio bolsa de plástico, 0,15 euros. ¿A usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas?", se preguntó. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar."Hay un dicho en periodismo que dice que cuando entrevistes a alguien de derechas, hazlo como si tú fueras de izquierdas y viceversa. Si el entrevistado es brillante, le va a venir bien que le hagan preguntas difíciles. Pero si es mediocre, hará el ridículo", concluye Pascual Serrano, al explicar por qué una entrevista cómoda puede no salir bien. Y en su entrevista con Ana Rosa Quintana, el modo en que ella se despidió de Feijóo puede describir la atmósfera dispensada: "Muchísimas gracias, presidente", le dijo.

