España comienza a presidir la UE con Sánchez en Kiev: "No le va a dar ni a quitar ni un solo voto"

Pedro Sánchez escenifica el inicio de la presidencia semestral española del Consejo de Europa con una visita simbólica a la capital de Ucrania, cuyo conflicto... 01.07.2023, Sputnik Mundo

España asume el 1 de julio la presidencia semestral rotatoria de la Unión Europea (UE), tras agotar Suecia su mandato. Durante la reunión del Consejo Europeo la víspera en Bruselas, se supo que el primer acto del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será viajar a Kiev y entrevistarse con Volodímir Zelenski.De hecho, fue el presidente ucraniano quien anunció la visita de Sánchez durante su intervención por videoconferencia en el Consejo Europeo ante los representantes de los 27 Estados miembros, pues la parte española no había informado previamente de tal intención a las instituciones europeas. Se trata de la tercera visita del presidente español a Ucrania (la última fue en febrero) desde que Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk y se involucró en el conflicto entre las partes en febrero de 2022 y coincide en el tiempo con una contraofensiva ucraniana que parece atascada.El presidente de Gobierno español pronunció un discurso ante la Rada Suprema, donde se comprometió a apoyar a Ucrania "el tiempo que haga falta" y "sin importar el precio a pagar". Con su visita a Kiev, Sánchez quiere escenificar una de las líneas maestras con las que España quiere distinguir su turno rotatorio en Bruselas. Lo que pasa en Ucrania será para el jefe del Ejecutivo español "una de las grandes prioridades de nuestra presidencia con el foco puesto en garantizar la unidad entre todos los Estados miembros".Una vez concluida su visita, Pedro Sánchez habrá de combinar los actos de campaña electoral con su agenda europea, que incluirá un encuentro con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la participación en la cumbre UE-CELAC. Cabe preguntarse si de algún modo Sánchez podrá sacar rédito de cara a las elecciones del 23 de julio. "Su viaje para ver a Zelenski no le va a dar ni quitar ningún voto", asegura a Sputnik el politólogo franco español Jorge Verstrynge. "Esto es algo que en España se percibe ya con la más absoluta indiferencia, lo cual es lógico", afirma.En su opinión, Pedro Sánchez se encuentra absorbido por la campaña electoral y cualquier iniciativa que tome está ya imbuida de tal espíritu. La imagen del apretón de manos con Zelenski en el primer día de su mandato semestral europeo puede ejercer de carta de presentación ante los 27 Estados miembros, pero Verstrynge duda de que la iniciativa sea plenamente propia. "Más bien parece un encargo de Bruselas, seguramente de Josep Borrell", explica.Mientras tanto, la ayuda militar a Kiev se vislumbra como un "camino largo" y a "largo plazo", en palabras de Josep Borrell, que aboga por la conversión del Fondo Europeo para la Paz —que financia el surtido de armas a Ucrania— en un Fondo Europeo de Defensa.España coordina la ampliación de la UEPedro Sánchez inicia la presidencia española del Consejo de Europa, pero podría no acabarla si pierde las elecciones parlamentarias del 23 de julio. De modo que su visita a Kiev podría adquirir un carácter tanto simbólico y de compromiso.En el seno del Ejecutivo español son conscientes de la aspiración de Zelenski de iniciar negociaciones para el ingreso de Ucrania en la UE antes de fin de año, por lo que la coordinación de las reuniones con objeto de la ampliación de la UE corresponderán a España. En principio, Bruselas está revisando los progresos del país en varias áreas para empezar a sopesar tal ingreso que se espera sea complicado."No creo que en estos momentos haya en la UE ningún tipo de acuerdo ni de ganas de que Ucrania forme parte, pues es un país en guerra que ha perdido parte de su territorio y que, además, tiene una desestabilización interna bastante fuerte", explica a Sputnik Pablo García Varela, subdirector de la publicación especializada La Comuna y encargado del área de geopolítica. A su juicio, el simbolismo de la visita de Sánchez prueba el alineamiento "total" de España con la OTAN y el Gobierno ucraniano"Junto con Polonia y los países bálticos, España es el país que está más alineado con la estrategia de la Alianza y con la posibilidad de que Zelenski pueda exigir un mayor compromiso para que se active la admisión de Ucrania en la UE. Pero una cosa es lo que se dice a nivel diplomático y propagandístico en la UE y otra cosa la intención real", advierte al recordar la falta de cohesión de la ciudadanía ucraniana respecto a su actual Gobierno."El verdadero problema para la entrada de Ucrania en la UE es que la propia UE no va a querer que forme parte", afirma Pablo G. Varela, que estima que Ucrania "no deja de ser una marioneta en manos de EEUU, el Reino Unido, la UE y la OTAN" con objeto de desestabilizar a Rusia, la cual, explica, "nunca planteó una negativa" a que Ucrania forme parte de la Unión Europea."Antes del maidán no se negó tal posibilidad. El maidán surge no porque Yanukóvich se negara a entrar en la UE, sino porque se necesitaba tiempo para adecuar las políticas económicas ucranianas a la doble realidad económica que tiene el país. La UE no va a tratar a Ucrania como dice que la va a tratar. Entre otras cosas porque hay países de Europa donde hay un cierto supremacismo y todo lo que esté al este de Alemania se considera una Europa de segunda categoría, incluidos los ucranianos", concluyó.

