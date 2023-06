https://sputniknews.lat/20230627/el-mejor-adalid-de-pedro-sanchez-el-expresidente-espanol-zapatero-al-choque-con-la-derecha-1141001157.html

¿El mejor adalid de Pedro Sánchez? El expresidente español Zapatero, al choque con la derecha

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se está convirtiendo en el mejor apoyo de precampaña de Pedro Sánchez, cuya gestión defiende sonoramente... 27.06.2023, Sputnik Mundo

En plena formación de los nuevos gobiernos autonómicos y ayuntamientos tras el resultado de las elecciones regionales y locales del 28 de mayo, y en medio de tensas negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en territorios como Extremadura, las mediáticas intervenciones del expresidente socialista Zapatero están sirviendo de muro de contención frente a la declarada intención de estos partidos de acabar con las políticas aplicadas por el Gobierno de la nación.En un momento en que las encuestas dan como ganador al PP sin mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias del 23 de julio y se recrudecen los ataques de las formaciones conservadoras contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es el expresidente Zapatero quien de forma más resuelta está defendiendo su gestión. Y lo hace de forma rotunda, casi vehemente, allá donde le invitan.El expresidente ha calificado de "burbuja falsa" las intenciones de los conservadores de "derogar el sanchismo" (las leyes y medidas aprobadas por el Gobierno de coalición), afirma que en España ahora "hay más libertades", niega que la banda terrorista ETA todavía exista y se congratula de que Cataluña esté apaciguada y los independentistas vascos de Bildu participen con normalidad en las instituciones.¿Zapatero como arma electoral?Cabe preguntarse si la implicación personal y el perfil izquierdista que está asumiendo Zapatero durante sus intervenciones responde a un medido cálculo electoral."Es una clave más bien electoralista, para plantear que el PSOE también tiene un alma de izquierdas y que puede representar lo que representa Sumar porque los socialistas saben que no podrán gobernar en solitario", declara a Sputnik el mediático historiador barcelonés José Miguel Villarroya, que recuerda el contexto de incertidumbre que representa el espacio a la izquierda del PSOE liderado por la viceministra Yolanda Díaz en la formación Sumar. "Podemos está amortizado y el PSOE aún no sabe cuántos votos le puede quitar Sumar", afirma."La implicación de Zapatero tiene que ver con esa imagen más de izquierdas —en contraposición con otros expresidentes del Gobierno— en un momento delicado para al PSOE, y donde se busca movilizar a este electorado", explica Paloma Román Marugán, politóloga y docente de la UCM, que en declaraciones a Sputnik afirma que en el empeño del expresidente "también hay algo de reivindicación personal".Villarroya coincide con esta valoración del expresidente socialista en tanto que "persona de izquierdas que fue maltratada desde la derecha" tras haber promovido leyes como la del matrimonio homosexual. Y subraya el atractivo que su discurso pueda tener para potenciales votantes de Sumar, producto de una estrategia donde "Zapatero ejerce de poli bueno y Sánchez de poli malo"."Aunque solo sea socialdemócrata, tiene una imagen de izquierdista, incluso mostró su apoyo a Nicolás Maduro", recuerda Villarroya. "Su actuación es, más que nada, para que el PSOE no pierda votos por la izquierda".Contra la derogación del 'sanchismo'El mensaje de PP y Vox en la pre campaña electoral traslada machaconamente la necesidad de acabar con el "sanchismo". Y en este punto es donde Zapatero defiende con mayor denuedo al actual Gobierno español.Y armado de la misma retórica, Pedro Sánchez también está haciéndose casi omnipresente en horario de máxima audiencia en medios de todo tipo de línea editorial. "Es que esto del 'sanchismo' es una burbuja que han inflado a lo largo de estos cinco años con base en tres cosas: las mentiras, las manipulaciones y la maldad", dijo en el programa de entrevistas Lo de Évole, del canal LaSexta."Zapatero está jugando un papel activo porque tras las últimas elecciones municipales muchos de los barones socialistas parecieron dar la espalda al Ejecutivo de Sánchez", comenta a Sputnik el sociólogo Daniel Seixo, miembro de Tertulias en Cuarentena, que señala la existencia en el seno del PSOE de "tensiones previas" a los pactos con Unidas Podemos y Bildu.Espoleado por AznarDecidido defensor del Gobierno de coalición entre PSOE y UP, durante la campaña electoral del 28-M, Zapatero incluso sostuvo una pugna a distancia con otro expresidente, José María Aznar, quien llegó a declarar que, de ocurrir una victoria del PSOE, se produciría "una suelta general de presos" de ETA. "Pido a los ciudadanos que voten en contra del engaño y la desfachatez", le replicó Zapatero desde la distancia."En España la derecha siempre utilizó a ETA como un comodín con el que intentar tildar de radicales o cercanos al terrorismo a sus rivales políticos", asegura Seixo, que admite que los pactos de Sánchez con Bildu han provocado esta recurrencia "en un momento en que ETA ya no existe y carece también de bases políticas".En consecuencia, es previsible que PP y Vox vuelvan a aludir a ETA como arma electoral arrojadiza, pese a que, como recuerda Paloma M. Marugán, "la banda desapareció con Zapatero y sin contraprestaciones". En su opinión, "el PP utilizará a ETA buscando rentabilidad electoral, porque está convencido de que se acaba un ciclo y ahora empieza el suyo, e irá a por todas", vaticina.La recurrencia a ETAPara el argumentario del PP, sea a cargo de Aznar, el candidato Alberto Núñez Feijóo o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tal recurrencia es una constante y una especie de elemento movilizador para parte de su electorado. Preguntado a mediados de junio en la emisora de radio COPE (de línea editorial hostil para él) sobre los "pactos con filoterroristas" de Pedro Sánchez, Zapatero estalló."El PP tiene un problema que se llama Vox y varios grupos de votantes para quienes el tema de ETA todavía está ahí", asegura J. M. Villarroya, que destaca que la tesis del argumento de ETA encuentra apoyo "en casi todos" los medios de comunicación españoles. "Y encima Bildu se lo puso fácil metiendo a antiguos terroristas en sus listas", recuerda."ETA ha sido utilizada como munición política desde siempre, y de forma más inexplicable una vez que dejó de existir", añade Paloma Román, que admite que la invocación al sufrimiento que provocó, funciona como una "alerta" en los sentimientos de la gente, lo cual "es una de las constantes de la política actualmente".Aznar y la validez del recurso a ETAAun con todo, es poco probable que ETA y los pactos con Bildu ocupen las energías de PP y Vox en campaña, opinan los analistas consultados."Creo que el mensaje que mayormente va a plantear el PP es 'echar a Pedro Sánchez', pues las encuestas van ajustadas y para cumplir el objetivo de 'echar a Pedro Sánchez y a los comunistas malvados' dirán que lo mejor es concentrar el voto en el PP", asegura J. M. Villarroya, que no duda de que este partido recurrirá a Aznar en algunos actos.La figura José María Aznar a menudo ha sido vista por la derecha española como un antídoto del PSOE, papel que a juicio de Daniel Seixo ya "ha sido superado" con figuras como la de Isabel Díaz Ayuso."Y aquí se juega la gran baza entre las dos corrientes del PP: una en la que no gusta el pacto con Vox, y otra encarnada por Isabel Díaz Ayuso, que combina bien con Vox y está cómoda en el populismo y con los mensajes más ultras. Es la parte del PP que se siente cómoda con la utilización de ETA, en el discurso más radical y no tan cómoda en el debate", señala Seixo, que concluye diciendo que en esta situación "Feijóo hace equilibrios para demostrar que es él la cabeza visible del PP".

