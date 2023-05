https://sputniknews.lat/20230516/cine-a-dos-euros-carcel-por-narcotrafico-invasion-de-campo-la-campana-electoral-arranco-en-espana-1139510966.html

Cine a dos euros, cárcel por narcotráfico, invasión de campo: la campaña electoral arrancó en España

La campaña para los comicios locales y regionales se desarrolla en clave nacional. Destacan las promesas de Pedro Sánchez, a quien el PP intenta erosionar por...

El 12 de mayo, justo cuando el presidente Pedro Sánchez se entrevistaba con Joe Biden en la Casa Blanca, comenzaba en España la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos, previstos para el día 28.Si bien en este tipo de elecciones la lucha política a priori se restringe al ámbito local, desde la dirección de los partidos se ha asumido su lectura con una clave nacional que todo el mundo parece querer aprovechar. No en vano, la propia visita de Sánchez a Washington imbuye de prestigio al partido que representa, diana, por otra parte, de las críticas de la oposición. Tanto es así que en Washington los periodistas desplazados acabaron preguntando al presidente español por la inclusión de 44 candidatos de la formación independentista vasca EH Bildu con un pasado delictivo de pertenencia a la organización terrorista ETA.Al día siguiente y ya en España, en su primera participación en un mitin de la campaña, Sánchez anunció que la ley del olvido oncológico, que busca acabar con la discriminación que sufren las personas que han superado un cáncer a la hora de contratar seguros y pedir préstamos bancarios, será una realidad en junio. Y 24 horas después, desde la localidad manchega de Puertollano, Sánchez lanzó otro anuncio en medio de las críticas dirigidas por la derecha en su afán de socavar las posibilidades de las candidaturas del PSOE.Cine a dos euros y ETAEn concreto, Sánchez anunció que todos los mayores de 65 años que vayan al cine los martes podrán comprar sus entradas al módico precio de dos euros cada una (en Madrid, el precio puede llegar hasta los 9,50). Y lo hizo luego de visitar los únicos multicines de Puertollano, abiertos desde los años 80. El plan será financiado por el Gobierno con diez millones de euros al año y contará con la colaboración de las principales asociaciones del sector cinematográfico.El presidente busca movilizar a su electorado destacando los avances sociales de la izquierda frente a los recortes, dice, de la derecha. La iniciativa fue criticada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien señaló que las campañas no deben ser una sucesión de anuncios espectaculares. Pero el tema que le está sirviendo al PP para centrar el debate político es el suscitado en torno a las candidaturas de EH Bildu a los ayuntamientos del País Vasco, donde figuran hasta 44 ex miembros de ETA, toda vez que han saldado sus cuentas con la justicia.El revuelo suscitado provocó que incluso se hablara de pedir la ilegalización de Bildu, como propuso la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El 16 de mayo, siete candidatos de EH Bildu con delitos de sangre y pasado en ETA han anunciado mediante una carta publicada en el diario vasco Naiz que se retiran de las listas. "En ningún caso tomaremos el cargo de concejal", señalan los firmantes en su misiva, que dicen dirigirse "en primer lugar a las víctimas de ETA". Desde la formación EH Bildu, se reitera que "la decisión es de ellos". A pesar de que Sánchez ha criticado severamente la inclusión de personas con condenas por vínculos con ETA en las listas de Bildu, el PP busca erosionar y dividir al PSOE con este tema, para así desincentivar a sus potenciales votantes más moderados. De resultas, toda una serie de líderes regionales socialistas, como Emiliano García-Page, en Castilla-La Mancha, o Javier Lambán, en Aragón, han subrayado su animadversión por EH Bildu, con quien el Gobierno busca acuerdos en el Parlamento para sacar adelante los presupuestos y determinadas leyes.Concejala y narcotraficantePero sin duda alguna, la noticia estrella que saltó a las redacciones de los periódicos el 15 de mayo, en plena festividad madrileña de San Isidro, es la detención por presunto tráfico de estupefacientes y participación en una red de narcotráfico de una concejal y candidata de la formación Vox en la localidad madrileña de Parla (131.000 habitantes).Se da la circunstancia de que Ana González había aparecido en un video denunciando los problemas de delincuencia y venta de drogas en Parla junto a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid y candidata a la presidencia regional.A Ana González Martínez, se le imputan delitos de tráfico y venta de drogas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. La investigación revela que González Martínez encabezaba la red junto a su marido, de profesión militar y aparente líder de la red, y se encargaba de gestionar las sociedades mercantiles utilizadas para blanquear los beneficios obtenidos del tráfico de estupefacientes. Durante los registros, se encontraron armas, cocaína, marihuana y pruebas de un cultivo de marihuana de hasta 5.000 plantas, desmantelado en su residencia y para el que se desviaba la energía eléctrica.Hostigando el FC BarcelonaEl 14 de mayo el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga en España tras su victoria a domicilio en el campo de uno de sus más enconados rivales, el RCD Espanyol, también de Barcelona. El equipo blaugrana quiso festejar el título bailando en la parte central del césped, pero la irrupción violenta en el mismo de los aficionados más radicales del equipo anfitrión se lo impidió.Jugadores y equipo técnico corrieron a refugiarse rápidamente en los vestuarios ante los exaltados que les hostigaban. Uno de los ultras que invadió el campo, identificado como Yago Darnell, figura también como candidato en la lista del PP para las elecciones a la alcaldía del municipio barcelonés de Sant Joan Despí (34.000 habitantes). El joven, del que el PP se ha apresurado a decir que no estaba afiliado al partido y que figuraba en la lista como independiente, ha renunciado a su candidatura tras la polémica y la agresividad mostrada durante el incidente.Darnell no se limitó a burlar los controles de seguridad y saltar al campo; las cámaras de televisión registraron el momento en que tiraba al suelo una de las cámaras de video que grababan el partido. Pese a su compromiso político y a diferencia de otros ultras, Darnell saltó de la grada a cara descubierta.Agresiones en el surTambién el mismo día del inicio de la campaña, se produjo un enfrentamiento entre vecinos del pueblo de Marinaleda (Sevilla) y simpatizantes de Vox, que había convocado un mitin frente al Ayuntamiento, dirigid ininterrumpidamente desde 1979 por el histórico sindicalista de izquierdas Juan Manuel Sánchez Gordillo.Un grupo de vecinos increpó a los organizadores del mitin y se dedicaron insultos por ambas partes. Un automóvil llegó a pasar rozando a los integrantes de Vox a gran velocidad y derrapando. En medio de los altercados, un miembro de este partido resultó herido con una brecha en la ceja tras un intercambio de golpes con algunos lugareños. La Guardia Civil acudió al lugar y el candidato de IU a la alcaldía intentó calmar la situación y evitar más agresiones verbales o físicas.Candidato del PP con pasado en BilduEl inicio de campaña también arrojó casos sorprendentes. José Manuel Gómez, tercero de la lista del PP vasco en Gueñes (Vizcaya, 6.700 habitantes), renunció a su candidatura debido a la polémica generada por su pertenencia a Eusko Alkartasuna (EA) y por haber sido portavoz de Bildu entre 2011 y 2019. En su despedida, Gómez enfatizó: "Siempre he condenado a ETA y el terrorismo".La presencia de Gómez como candidato en Güeñes, donde el PP no tiene representación y es poco probable que la obtuviera en las elecciones del 28 de mayo, fue utilizada para contrarrestar la presión ejercida por los 'populares' contra Pedro Sánchez después de que se revelara que EH Bildu cuenta con 44 condenados por terrorismo en sus listas electorales.Ante la sorpresa de la inclusión de un exportavoz de Bildu durante dos legislaturas como candidato del PP, el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, declaró: "El señor quiere a los arrepentidos". Además, Gómez había tenido un litigio judicial con el alcalde del PNV de su localidad debido a una disputa por los límites de un terreno agrícola.

