https://sputniknews.lat/20230722/quien-lidera-en-la-intension-de-voto-en-visperas-de-las-elecciones-generales-en-espana-1141824057.html

¿Quién lidera en la intensión de voto en vísperas de las elecciones generales en España?

¿Quién lidera en la intensión de voto en vísperas de las elecciones generales en España?

Los españoles se alistan para participar en las elecciones generales anticipadas. En vísperas de los comicios, la mayoría de las encuestas indican que el... 22.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-22T18:42+0000

2023-07-22T18:42+0000

2023-07-22T18:42+0000

españa

elecciones generales de españa (2023)

🌍 europa

vox

partido popular de españa

partido socialista obrero español (psoe)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106121/12/1061211255_0:165:2701:1684_1920x0_80_0_0_4e8d3540b4b3096caa029a7b827a6f8a.jpg

Este domingo 23 de julio, España celebra elecciones generales anticipadas. Durante la campaña electoral la gran mayoría de las encuestas dan la victoria al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, cuya imagen ha salido reforzada en los distintos actos de campaña. Pero no tendría la fuerza suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que necesitaría probablemente a una alianza con Vox.Por su parte, el gobernante Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez parece no haber obtenido los resultados favorables que esperaba tras las elecciones anticipadas. Sumar se consolidará como cuarta fuerza.Sputnik te recoge los resultados de las encuestas ejecutadas por diversas agencias.Según estudio de Target PointEn el último estudio realizado por Target Point para El Debate, se observa: Según el último barómetro de IMOP-Insights De acuerdo con el último barómetro de IMOP-Insights para El Confidencial publicado el lunes 17 de julio: Según el sondeo de GAD3Por otro lado, el sondeo de GAD3 para ABC apunta también a un resultado muy favorecedor para Alberto Núñez Feijóo.Según el estudio de SocioMétricaTambién el sondeo de SocioMétrica para El Español otorga una victoria holgada para los populares.Según la encuesta de NC ReportLa encuesta de NC Report para La Razón también refleja la buena imagen del PP durante la campaña.Según el sondeo de 40dBHay algunos sondeos que no son tan optimistas en relación con el PP. Así, el sondeo de 40dB para El País no contempla que la suma de las derechas les garantice la mayoría para gobernar. Según la encuesta de GESOPResultados similares arroja la encuesta de GESOP para los diarios de Prensa Ibérica. Según el sondeo del CISEl CIS, el único sondeo que da la victoria al PSOE.

https://sputniknews.lat/20230104/elecciones-espanolas-en-2023-fracaso-de-los-socialistas-y-otro-cambio-en-el-oficialismo-1134292162.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones generales de españa (2023), 🌍 europa, vox, partido popular de españa, partido socialista obrero español (psoe)