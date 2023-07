Zelenski: todos son culpables de los traspiés de la contraofensiva, menos él

https://sputniknews.lat/20230724/zelenski-todos-son-culpables-de-los-traspies-de-la-contraofensiva-menos-el-1141873906.html

octavo mandamiento

volodímir zelenski

occidente

armamento

política

partido popular de españa

Zelenski: 'a mí, que me revisen'Occidente sabía que Kiev no tenía armas suficientes para su contraofensiva, pero esperaba que el "coraje e ingenio" de los ucranianos compensara este déficit, informó The Wall Street Journal este domingo. El autor del artículo constata que, sin embargo, "esto no sucedió".El mismo domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una entrevista con la cadena CNN atribuyó la falta de avances significativos de la contraofensiva de Kiev contra las tropas rusas a la carencia de municiones y al nivel insuficiente de preparación de sus militares para manejar equipos occidentales.¿España ingobernable otra vez?El Partido Popular ha ganado las elecciones generales del 23J, pero no suma con Vox para gobernar, y al otro lado del arco, PSOE y Sumar tampoco lograrían una mayoría con EH Bildu, PNV y ERC, por lo que los resultados reflejan un escenario de ingobernabilidad que en el bloque de la izquierda podría sortearse con una hipotética abstención del partido catalán derechista e independentista Junts per Catalunya.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado tras valorar los resultados desde la sede del partido en la capital española, que intentará formar Gobierno, y pide al resto de fuerzas "que no bloqueen" España. Desde la sede del PSOE en Madrid, Pedro Sánchez, ha celebrado entre gritos de "presidente" que el "bloque involucionista" haya "fracasado".Sociedad guatemalteca pide renuncia de fiscales por intromisión en proceso electoralLuego de que el Ministerio Público de Guatemala registrara las oficinas del Tribunal Supremo Electoral [TSE] y la sede del Movimiento Semilla en busca de pruebas para investigar la falsificación de firmas en la constitución del partido político, el TSE pidió un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que busca que las autoridades del país no interfieran en el proceso electoral. Dicho amparo fue negado por la Corte al considerarlo innecesario, lo que generó una ola de protestas ciudadanas.Autoridades indígenas, científicos guatemaltecos, organizaciones sociales y sindicatos, reclaman la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, y para lograrlo han organizado una movilización popular y un paro nacional. En respuesta, el Ministerio Público emitió un comunicado reiterando que no será objeto de presiones en sus investigaciones.Boric: ¿'caballo de Troya' en Latinoamérica?El presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha convertido en el 'caballo de Troya' en América Latina, una región que hoy por hoy alza la voz ante la hegemonía de terceros países que la han visto históricamente como un patio trasero, un territorio para ser explotado y pisoteado sin reparo alguno. Y es que en la cumbre CELAC-UE, Boric llamó a condenar a Rusia por el conflicto en Ucrania, a lo que su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desacreditó, al referirse a la juventud y ansiedad del mandatario chileno.Alfonso Osadón, documentalista y analista internacional señaló a Sputnik que "Boric desafortunadamente responde a los intereses de Washington y eso juega en contra de la unificación de América Latina. Lula está poniendo orden en la región, al igual que México y Petro a su manera".El arte y la música de América Latina se hacen sentir en MoscúMoscú vibró este fin de semana con una gran descarga de energía latinoamericana con la celebración del Festival cultural de América Latina y el Caribe, que reunió a músicos que pusieron a bailar a moscovitas. Además, hubo una exposición de arte urbano que refleja el espíritu colorido y alegre de los latinoamericanos que ha enamorado a los rusos.Durante dos días el parque Hermitage de Moscú acogió espectáculos musicales de diversos géneros como jazz, samba, salsa, tango argentino, y danzas típicas de las distintas regiones latinoamericanas y caribeñas. También hubo degustaciones, en las que destacaron el café y las empanadas colombianas, el ceviche peruano, y los tacos mexicanos.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

