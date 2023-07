https://sputniknews.lat/20230725/caso-ayotzinapa-el-riesgo-es-que-la-mentira-se-institucionalice-como-respuesta-1141903365.html

Caso Ayotzinapa: "El riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta"

Caso Ayotzinapa: "El riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta"

Durante la presentación de su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)... 25.07.2023, Sputnik Mundo

Ocultamiento de evidencias, mentiras y contradicciones son solo algunos de los obstáculos a los que el GIEI se ha enfrentado a lo largo de más de ocho años de tareas en México en aras de resolver el trasfondo de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.En una conferencia de prensa este 25 de julio en la Ciudad de México, dos de los integrantes del GIEI, el doctor español Carlos Martín Beristain y la abogada colombiana Ana María Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación.El GIEI se retira de México, sentenciaron ambos expertos, ante la falta de disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre la presunta participación de algunos de sus elementos en la desaparición de los jóvenes."Duele investigar en unas condiciones en las que la asistencia internacional se volvió una carrera de obstáculos", dijo Beristain. "La negativa a proporcionar información y la contumacia ante la Fiscalía por parte de las autoridades militares no hacen más que negar lo evidente", agregó Buitrago.Ambos integrantes del GIEI indicaron sentirse frustrados al no llegar a una verdad que ponga punto final al infausto episodio que sacudió a México hace casi nueve años."Nos duele, estamos tristes, nos cuesta hablar porque no solo lo hemos investigado, es parte de lo que hemos vivido, lo hemos vivido y los hemos compartido", dijo Beristain.Acusan implicación del EjércitoComo ya se había indicado en los informes previos del GIEI, elementos militares mexicanos tuvieron un papel clave en la desaparición de los 43 jóvenes en septiembre de 2014.De acuerdo con lo revelado este 25 de julio, un elemento "conocido" del desaparecido CISEN —actualmente llamado Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— estuvo presente en uno de los puntos donde se realizó la persecución de los normalistas.Además, mientras que las Fuerzas Armadas de México negaron continuamente no saber en tiempo real sobre los hechos registrados en Ayotzinapa, nuevas pruebas presentadas por el grupo demuestran que hubo comunicación constante entre elementos policiales municipales, estatales, ministeriales, federales, además de militares.Más dudas que respuestasHan pasado casi nueve años desde aquella noche en la que los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos.Lo que se sabe es que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, algunos alumnos cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 25 años, partieron de la central de autobuses de Iguala a bordo de dos camiones de pasajeros.Las unidades, de acuerdo con el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fueron atacados por policías de Iguala, Cocula y civiles armados.El ataque armado duró al menos tres horas entre las cuales algunos jóvenes fueron asesinados, torturados, lesionados, perseguidos y, 43 de ellos, desaparecidos.Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual se registraron los hechos, se investigó el caso y se concluyó en la llamada Verdad Histórica, una versión que con el paso de los años ha sido destrozada y, si de algo hay certeza, es que el Gobierno, que aseguró que los jóvenes desaparecidos habían sido quemados en el basurero de Cocula, mintió, de acuerdo con las investigaciones oficiales y no oficiales más recientes.

