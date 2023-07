https://sputniknews.lat/20230725/el-lider-del-pp-en-espana-afirma-que-consiguio-el-apoyo-de-dos-partidos-para-formar-una-coalicion-1141882695.html

El líder del PP en España afirma que consiguió el apoyo de dos partidos para formar una coalición

El líder del PP en España afirma que consiguió el apoyo de dos partidos para formar una coalición

MADRID (Sputnik) — El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núnez Feijóo, ganador de las elecciones generales de España, consolidó este 24 de julio el apoyo... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T01:30+0000

2023-07-25T01:30+0000

2023-07-25T01:30+0000

españa

elecciones generales de españa (2023)

alberto núñez feijóo

santiago abascal

pedro sánchez

partido socialista obrero español (psoe)

coalición canaria

partido popular de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/19/1141882894_0:38:2048:1190_1920x0_80_0_0_e9444bf02ed6c8348a79288cabc5e58d.jpg

"He mantenido contactos con distintas fuerzas políticas al objeto de conseguir un gobierno estable en España en las próximas semanas (...) He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura, así como con el presidente de Colisión Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto", dijo Feijóo durante una reunión del PP. Según el recuento de votos, tanto UPN como Coalición Canaria recibirán cada uno un escaño en el Congreso (Cámara Baja del Parlamento) de España. El líder del PP también afirmó haber mantenido "un contacto" con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que cuenta con cinco escaños. Además, Feijóo acordó con el líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, "continuar las conversaciones a lo largo de la semana, también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del Gobierno". Aunque el PP obtuvo la mayor cantidad de votos, incluso con el apoyo de los 33 escaños de Vox, aún no es suficiente para formar un Gobierno de coalición. El PP obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de izquierda, consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176). El pasado 29 de mayo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la decisión de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al 23 de julio tras la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor PP en los comicios municipales.

https://sputniknews.lat/20230724/predominara-la-prudencia-los-catalanes-aceptarian-formar-gobierno-con-el-psoe--1141851038.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones generales de españa (2023), alberto núñez feijóo, santiago abascal, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe), coalición canaria, partido popular de españa