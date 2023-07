https://sputniknews.lat/20230725/un-fracaso-para-biden-el-desempeno-de-kiev-en-el-frente-pone-en-duda-la-estrategia-de-eeuu-1141901816.html

¿Un fracaso para Biden?: el desempeño de Kiev en el frente pone en duda la estrategia de EEUU

La contraofensiva de Ucrania se encuentra varada, lo que pone en duda la efectividad del apoyo que ha brindado la Administración Biden y abre la posibilidad de... 25.07.2023, Sputnik Mundo

Las fuentes consultadas por el rotativo reconocieron que el desempeño de las tropas ucranianas se encuentra en "un posible punto muerto", algo que desafía la capacidad de Occidente de suministrar armamento "que ya escasea".La estrategia de Biden consistía en que, con el envío masivo de armamento a Kiev, Zelenski pudiera negociar el fin del conflicto con una ventaja significativa en el frente. Sin embargo, esto no ha ocurrido y la posibilidad de que suceda se aleja, indica el medio. Al respecto, el exembajador estadounidense en Ucrania, John Herbst, reconoció que "es más fácil brindar apoyo cuando las cosas van bien". No obstante, dijo, actualmente Biden está en una postura difícil, ya que retirarse del conflicto ucraniano "sería el fracaso emblemático de la política exterior de Biden, que eclipsaría la retirada de Afganistán". The Wall Street Journal destaca que comienzan a tener más eco las voces que cuestionan la multimillonaria ayuda que Washington brinda a Ucrania. Y es que si bien los intentos de los republicanos para limitar el envío de recursos han fracasado, las cosas podrían cambiar conforme se acerca la elección presidencial de 2024."Dos de los principales contendientes por la nominación republicana, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han sugerido que podrían moderar el apoyo militar a Ucrania", recuerda el rotativo.Fuentes gubernamentales europeas de países que apoyan la ayuda militar a Kiev reconocieron que no esperan que Ucrania logre sus objetivos militares, sobre todo si estos están centrados en Crimea.Por su parte, fuentes del Gobierno estadounidense señalaron que, en estos momentos, sus esperanzas están centradas en el envío de brigadas entrenadas por Estados Unidos en Europa."Si comprometen sus reservas y sus reservas no tienen éxito, entonces tendremos que determinar el camino a seguir", reconoció un funcionario estadounidense.

