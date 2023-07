https://sputniknews.lat/20230725/un-veterano-de-eeuu-liberado-por-rusia-resulta-herido-en-ucrania-1141905268.html

Un mercenario de EEUU liberado por Rusia resulta herido en Ucrania

25.07.2023

La información fue revelada por el medio The Messenger, el cual asegura que, luego de ser liberado en abril de 2022, Reed se unió a las milicias de Kiev, sin que se sepa exactamente en qué condiciones lo hizo y desde cuándo.Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron al medio que "Trevor Reed fue herido mientras participaba en el combate en Ucrania", aparentemente, tras pisar una mina que le dejó "heridas de metralla"."[Reed] no estaba comprometido en ninguna actividad relacionada con el Gobierno de Estados Unidos, y el Gobierno de Estados Unidos ha sido extraordinariamente explícito en advertir a los estadounidenses que no viajen a Ucrania, y que no participen en combates ahí", declararon las fuentes bajo condición de anonimato.The Messenger señala el veterano solicitó ayuda a Washington para ser traslado a un centro médico en Alemania; sin embargo, debido a su contrato con las fuerzas armadas ucranianas, el trámite se entorpeció.En abril de 2022, Washington y Moscú intercambiaron prisioneros por primera vez en 12 años. El piloto ruso Konstantin Yaroshenko, quien cumplía una sentencia de 20 años por narcotráfico en EEUU, fue intercambiado por Reed, quien cumplía una sentencia de nueve años por conducta desordenada y por pelear con oficiales de policía.

