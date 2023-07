Biden "ha erradicado el cáncer" en EEUU y baja a "más de 100" el número de víctimas por covid-19

https://sputniknews.lat/20230726/biden-ha-erradicado-el-cancer-en-eeuu-y-baja-a-mas-de-100-el-numero-de-victimas-por-covid-19-1141947773.html

26.07.2023

Declaraciones 'sensacionales' de BidenEl mundo ya está acostumbrado a que el presidente de EEUU, Joe Biden, a veces pierde la orientación en el espacio-tiempo, y no sabe a dónde dirigirse una vez finalizada su intervención, así como a los lapsus verbales que le salen por la boca a la hora de pronunciar un discurso o de hablar en público.Este martes Biden dio dos pretextos para hablar de casos de esta índole. Así, afirmó durante un discurso en la Casa Blanca sobre la ampliación del acceso a la atención de la salud mental que su Administración contribuyó a "acabar con el cáncer" en el país. Otra "metedura de pata" también la encontramos en la misma intervención de Biden, cuando confundió el número de estadounidenses que perdieron la vida a causa de la pandemia de coronavirus: "Seguimos sintiendo la profunda pérdida por la pandemia, como mencioné, más de cien personas muertas. Son cien sillas vacías alrededor de la mesa de la cocina", apuntó.Ucrania, ese agujero negro que se está tragando a EEUULa contraofensiva de Ucrania está estancada, algo que pone en duda la efectividad del apoyo que ha brindado el Gobierno del presidente, Joe Biden, y abre la puerta da que el conflicto se alargue, señala un artículo del diario 'The Wall Street Journal'.En este contexto, el armamento y los equipos militares que precisamente Washington envió a Kiev, han terminado en manos de bandas criminales y traficantes de armas, según un reporte del Inspector General del Departamento de Defensa de EEUU, al que ha tenido acceso la Heritage Foundation.Bolivia ya opera con yuanesAnte la caída de las reservas internacionales de dólares, el Gobierno boliviano apunta a utilizar el yuan como moneda de pago en sus transacciones comerciales. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el Banco Unión, la entidad bancaria estatal, ya realiza operaciones en la moneda china.Al exponer las condiciones que han llevado a esta decisión de La Paz, el analista económico boliviano y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés Omar Velasco señala que "China ha desplazado hace varios años a EEUU como principal socio comercial de Bolivia. Esto, sumando las importaciones más las exportaciones, lo cual amerita este giro hacia el yuan. Por otro lado, China es el principal acreedor bilateral que tiene Bolivia", advierte.Colombia suspende órdenes de captura contra 8 miembros de las disidencias de las FARCEl presidente, Gustavo Petro, ha suspendido las órdenes de captura contra ocho guerrilleros del grupo disidente de las antiguas FARC–EP, el Estado Mayor Central, cuyos miembros, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, integrarán la representación de paz para dialogar con el Gobierno en busca de una paz definitiva.Al respecto, el comunicador social y magíster en Negociaciones Económicas John Alexander Lastra, indicó que "a medida de que se emitan comunicados de buenos síntomas, también es importante que se vea reflejado en la cotidianidad de la gente. Para nadie es un secreto que diversas zonas de Colombia padecen la presencia de grupos armados irregulares, por lo que si se avanza, esto se verá en el diario vivir".Presidente de Rusia aprueba ley para dar paso al rublo digital en la economía rusaEl presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley que permite introducir, a partir del mes de agosto y de forma paulatina, el rublo digital en la economía rusa junto a las formas de pago tradicionales existentes en el país. Dicha legislación permitirá al Banco Central de la Federación de Rusia lanzar un primer programa piloto para consumidores a partir del entrante mes de agosto.Según la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, los ciudadanos rusos no se verán obligados a adoptar el rublo digital y su uso será una elección voluntaria y personal. Se espera que la sociedad rusa pueda comenzar a hacer transacciones con el rublo digital a partir de 2025, tal como informó la mencionada entidad el año pasado.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

