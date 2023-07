https://sputniknews.lat/20230726/desaparecidos-y-oscuridad-en-mexico-una-etapa-se-cierra-en-el-caso-ayotzinapa-1141947303.html

Desaparecidos y oscuridad en México: una etapa se cierra en el Caso Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deja el país tras presentar serias denuncias en su último informe sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. En otro orden, en Brasil el Gobierno avanza contra la portación de armas ciudadana. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El GIEI subrayó que su salida de México responde a que no logró acceder a los archivos del Ejército sobre los episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.Durante esas horas, policías municipales, militares y civiles armados atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 257 kilómetros al sureste de Iguala.De acuerdo con el informe del GIEI, el ataque armado duró al menos tres horas entre las cuales algunos jóvenes fueron asesinados, torturados, lesionados, perseguidos. 43 de ellos continúan desaparecidos.El entrevistado lamentó la "reticencia, negligencia e incapacidad de las FFAA para informar con claridad sobre los hechos de aquella noche de septiembre de 2014".Dos integrantes del GIEI denunciaron "mentiras y omisiones" por parte de las autoridades militares.El doctor español Carlos Martín Beristain y la abogada colombiana Ana María Buitrago documentaron nueva evidencia al presentar su sexto y último informe sobre el caso.Beristain indicó que en el país norteamericano "existe el riesgo de la institucionalización de la mentira como respuesta".Y añadió que el grupo deja México ante la falta de disposición de la Secretaría de Defensa, la de la Marina y el ex Centro de Investigación y Seguridad Nacional."El reporte da cuenta de las contradicciones en los testimonios de los mandos medios y superiores para redirigir y distraer la investigación con el fin de no llegar a la conclusión que pueda permitir saber lo ocurrido en aquella terrible noche", opinó el politólogo.Conocido el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor del Grupo Interdisciplinario. El mandatario dijo estar "comprometido con que se conozca toda la verdad".De acuerdo con Attolini Murra, "los militares en México son poderosos. Y ese poder se defiende a costa incluso de la verdad".El analista se refirió al futuro de la investigación de uno de los casos de desaparición forzada más impactante en las últimas décadas a nivel mundial."Al retirarse el GIEI perdemos una de las voces críticas e independientes para poder encontrar la verdad. Las conclusiones son desoladoras. Y los medios de comunicación por su parte entorpecieron la discusión pública, lucrando con la muerte y desaparición de los estudiantes", opinó Attolini Murra.Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en el cual se registraron los hechos, se investigó el caso y se concluyó en la llamada Verdad Histórica.Esta versión con el paso de los años se ha caído por su propio peso. Aquel Gobierno aseguró que los jóvenes desaparecidos habían sido quemados en un basurero de Cocula (estado de Guerrero).En esta edición de En órbita también nos referimos —entre otros temas—al avance del presidente brasileño Lula da Silva contra la portación de armas y los clubes de tiro en el país."Hoy existe una firme decisión del Gobierno de desmontar la política de flexibilización de tenencia y uso de armas, implantada por el expresidente Jair Bolsonaro", dijo Marcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas (Facamp).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

