EEUU sigue tensando la cuerda con China, y puede reventarla

Mientras el secretario de Estado de EEUU, Antony Blilnken, declaraba el domingo que su país trabaja para añadir estabilidad en las relaciones con China, al día... 26.07.2023, Sputnik Mundo

El pan de cada día de EEUUHipocresía y EEUU son dos palabras que siempre se escriben juntas. Y cuando uno piensa que desde Washington ya no pueden sorprender con ninguna declaración o acción, van los dirigentes de la tierra del Tío Sam y vuelven a hacerlo. No es ningún secreto que, aparte del conflicto actual que EEUU mantiene con Rusia, utilizando a Ucrania como agente proxy y a la pandilla de los países de la OTAN como brazo armado, también lo tiene con China.El pecado de Moscú y Pekín es defender su soberanía y los intereses de sus pueblos, por encima de los derechos que defiende el Occidente colectivo, que son los de los lobistas del 1600 de la avenida Pennsylvania de Washington. Pero vayamos a uno de los más recientes actos de hipocresía del país norteamericano, que comienza este domingo 23 de julio, cuando la CNN emitió una entrevista al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien declaró:"Trabajamos para añadir estabilidad en las relaciones, poner un suelo bajo las relaciones, asegurarnos de que la competencia en la que estamos no vire al conflicto, lo que no sería de nuestro interés, de su interés [de China] o del de los demás. Y eso empieza por reforzar nuestras líneas de comunicación: hablar, interactuar, solucionar lo mejor posible nuestras diferencias profundas y al menos dejarlas claras para que no haya malentendidos de intenciones, y al mismo tiempo mirar si hay áreas donde podemos cooperar".Asimismo, Blinken detalló que mantuvo "horas de conversaciones" con sus homólogos chinos durante la visita que realizó a Pekín a mediados de junio, y citó los viajes de la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y el enviado especial presidencial para el clima, John Kerry, como esfuerzos para estabilizar las relaciones entre Pekín y Washington.Al día siguiente, este lunes, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, contestó a estas manifestaciones de Blinken. Dijo que su país "percibe y desarrolla sus relaciones con EEUU de conformidad con los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación en la que todos salgan ganando". "Esperamos que EEUU trabaje con China en traer las relaciones bilaterales de vuelta al camino correcto del crecimiento sano y estable. Esto no solo sirve a los intereses de ambos pueblos, sino también es la expectativa compartida de la comunidad internacional", subrayó.HipocresíaEntonces, llegamos al momento 'hipocresía' de EEUU. Este mismo lunes, y un día después de que Blinken declarara que Washington trabaja para añadir estabilidad en sus relaciones con Pekín, viene el director de la CIA, William Burns, y declara que su país restauró sus mecanismos y personal de espionaje en China, tras una década de que Pekín echara por tierra muchas operaciones de la CIA, cuando sus agentes fueron arrestados.Dijo Burns textual y provocativamente en el Foro de Seguridad de Aspen, en Colorado: "Hemos progresado y estamos trabajando muy duro en los últimos años para asegurarnos de que tenemos una fuerte capacidad de inteligencia humana para complementar lo que podemos adquirir por otros métodos". Añadió que no tenía ninguna duda de que los 'hackers' chinos habían sido los responsables de piratear las cuentas de representantes del Gobierno de EEUU.Ante tamaña provocación cínica, llegó la respuesta del Pekín, y nuevamente fue en la voz de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. "Por un lado, EEUU sigue difundiendo desinformación sobre el denominado 'espionaje y ciberataques chinos' y, por otro, informa a la opinión pública sobre sus actividades de inteligencia a gran escala dirigidas contra China. Esto en sí mismo es bastante revelador. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional", avisó Mao.En este sentido, vale la pena recordar que, según exfuncionarios y oficiales en activo estadounidenses, quienes hablaron en condición de anonimato, reconocieron que al menos 10 informantes de la CIA habrían sido eliminados en China sólo entre 2010 y 2012, socavando de esa manera las operaciones de reconocimiento estadounidenses en el país asiático."Me explico: que los norteamericanos espían con satélites, etc., y también espía sobre el terreno en China, es obvio. Y que los chinos también lo harán en EEUU, es obvio, como lo hacen todos los países. Los servicios secretos, están para eso. Y la inteligencia humana, lo que vulgarmente llamaríamos 'espías', es fundamental, no se puede hacer todo con tecnologías externas"."Ahora bien, ¿por qué lo dice el director de la CIA, William Burns? Lo dice para demostrar que 'somos más fuertes que antes, cuando nos desmontaron el tinglado que teníamos de espionaje en China, y que además hemos reconstruido las redes'. Esto es una advertencia para los chinos: 'cuidado que sabemos lo que hacéis'. Es decir, es un paso más en la provocación hacia China. Y por eso China va y dice: 'andar con cuidado, a ver si os vais a quedar otra vez sin espías', porque son eliminados", observa Fernando Moragón.

