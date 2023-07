https://sputniknews.lat/20230726/el-vice-primer-ministro-ruso-afirma-que-en-el-coi-florece-monopolio-de-naciones-elegidas-1141937612.html

El vice primer ministro ruso afirma que en el COI "florece monopolio de naciones elegidas"

El vice primer ministro ruso afirma que en el COI "florece monopolio de naciones elegidas"

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Olímpico Internacional (COI) se convirtió hace mucho tiempo en una entidad donde florecen la gerontocracia y el monopolio de las... 26.07.2023, Sputnik Mundo

Ese mismo día, el presidente del COI, Thomas Bach, durante una ceremonia celebrada en la sede del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Verano 2024 en París, invitó a 203 países, salvo Rusia y Bielorrusia, para participar en las Olimpiadas que arrancarán dentro de exactamente un año. En el evento, Bach declaró que el COI, antes de tomar una decisión sobre la admisión de los rusos en los JJOO, debe asegurarse de que los atletas cumplan las recomendaciones anunciadas previamente. Recordó que Rusia dispone de vasta experiencia, motivación y posibilidades para organizar de forma independiente eventos de envergadura de los Juegos Olímpicos "e incluso más geniales". "Rusia no quedará aislada del deporte internacional. Muy pronto solo nuestro país acogerá el Festival Internacional del Deporte Universitario con la participación de representantes de la OCS, BRICS, CEI, y en 2024 se celebrarán por primera vez los Juegos del Futuro, Juegos de la Amistad y Juegos de los BRICS. Estamos seguros de que podremos preparar una respuesta digna a las acciones del grupo de cabildeo deportivo mundial", aseguró el vice primer ministro ruso. El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en las competiciones debido a la operación militar rusa en Ucrania. Sin embargo, el pasado 28 de marzo, el COI abogó por permitir a los atletas de estos países que no apoyan la operación y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral. El organismo, no obstante, sugirió a las federaciones internacionales no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones.

