https://sputniknews.lat/20230725/el-canciller-de-hungria-se-opone-al-boicot-politico-de-atletas-olimpicos-1141889500.html

El canciller de Hungría se opone al boicot político de atletas olímpicos

El canciller de Hungría se opone al boicot político de atletas olímpicos

BUDAPEST (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, se expresó en contra de la no admisión de atletas en los Juegos Olímpicos por... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T10:49+0000

2023-07-25T10:49+0000

2023-07-25T10:49+0000

internacional

peter szijjarto

coi

hungría

bielorrusia

rusia

🌍 europa

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138052953_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_b3fb2701960b11e8a74d64c3ba50f0db.jpg

Según el canciller, los Juegos Olímpicos "celebrados con plena participación podrían ser de gran ayuda para una resolución pacífica de los conflictos militares", incluido el de Ucrania. El titular húngaro añadió que este evento deportivo juega un rol pacificador y es una plataforma para el deporte y atletas y no para la política. Además, Szijjarto destacó que Hungría está dispuesta a prestar sus instalaciones para los eventos deportivos que no pueden celebrarse en los lugares originales debido a las acciones militares. El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en las competiciones debido a la operación militar rusa en Ucrania lanzada el 24 de febrero luego de que las repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieran ayuda a Rusia frente a la agresión de Kiev. El objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El 4 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones del COI, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022.Sin embargo, el pasado 28 de marzo, el COI abogó por permitir a los atletas de estos países que no apoyan la operación y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral. El organismo, no obstante, sugirió a las federaciones internacionales no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones.Rusia, a su vez, declaró que la mayoría de los países miembros del COI avalan la vuelta de Rusia al deporte mundial y no se dejan llevar por un grupo de Estados que están dispuestos a todo, incluido el chantaje en forma del boicot de competiciones deportivas en perjuicio de atletas y espectadores.

https://sputniknews.lat/20230707/la-participacion-de-atletas-de-los-206-comites-en-los-juegos-olimpicos-seria-un-simbolo-de-unidad-1141321486.html

hungría

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

peter szijjarto, coi, hungría, bielorrusia, rusia, 🌍 europa, ⚽ deportes