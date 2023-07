https://sputniknews.lat/20230727/cual-es-el-desierto-mas-grande-del-mundo-1141976773.html

¿Cuál es el desierto más grande del mundo?

Descubre los desiertos más grandes del mundo y los de México, sus principales características, clima, ecosistema y ubicación.

Los desiertos son zonas naturales en las que una llanura ocupa todo o casi todo el terreno. La fauna es específica y la flora puede estar ausente. La presencia de arena bajo los pies y las altas temperaturas no constituyen condiciones necesarias. Existen no solo desiertos arenosos, sino también helados, rocosos, arcillosos y salinos.Los 10 desiertos más grandes del mundoLos desiertos cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre del planeta y son mucho más que las dunas arenosas y sin vida de los libros de cuentos. Al revés, son muy diversos. Cada uno es único en su género como, por ejemplo, las dunas del desierto del Sahara o la tundra helada de la Antártida. Veremos los 10 desiertos más grandes del mundo más al detalle.Desierto antárticoEs el desierto más enorme del mundo. La extensión desértica del Polo Sur abarca 13,8 millones de kilómetros cuadrados, casi toda la masa continental de la Antártida. En lugar de arena suave y sol ardiente, hay hielo, nieve y frío. En los meses de invierno, la temperatura desciende hasta los -70 grados centígrados, y en los meses de verano, no supera los -20. En 2018, se registró una temperatura mínima récord de -98 grados centígrados en la Antártida. Debido a la dureza del clima, la vida vegetal y animal del desierto frío es muy pobre. En el desierto antártico solo viven unas 5.000 personas: los trabajadores de las estaciones meteorológicas y de las expediciones científicas. El grueso hielo del Polo Sur almacena hasta el 90% de las reservas mundiales de agua dulce.Desierto árticoZona de hielo natural de la Tierra situada cerca del polo norte. Abarca el océano Ártico, los márgenes de los océanos Atlántico y Pacífico y los márgenes septentrionales de Eurasia y Norteamérica. Los territorios del desierto ártico están por encima de los 75° de latitud norte. Hay nieve casi todo el año, y las temperaturas pueden descender hasta los -60 grados centígrados. La topografía está formada por montañas, glaciares y zonas llanas cubiertas de hielo y nieve. Se considera que la naturaleza ártica carece casi por completo de vida. Es raro encontrar musgo, líquenes o juncias en cualquier parte. A pesar de las duras condiciones, dispone de lugares habitados por animales y personas en las latitudes árticas. Además, durante la larga noche polar en el Ártico se pueden ver auroras boreales.Desierto del SaharaEl mayor desierto cálido y el segundo más grande de la Tierra. El Sahara ocupa unos 8,6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, cerca del 30% del continente africano. Se extiende dentro de las fronteras de 11 países, pero el Sahara sólo es fácilmente accesible desde Egipto, Túnez y Marruecos. El variado paisaje está representado por mesetas pedregosas, marismas salinas, formaciones volcánicas, tierras altas, crestas y, por supuesto, barjanes arenosos y oasis aislados. Rara vez llueve aquí, y el aire seco empapado de polvo fino calienta hasta +50 grados centígrados. En el Sahara es posible encontrar oasis, masas de agua con abundante vegetación a su alrededor. En estas zonas viven unos 2,5 millones de personas. A lo largo de un año, los viajeros pueden contemplar hasta 200.000 espejismos en el caluroso desierto.Desierto de ArabiaOcupa 2,3 millones de kilómetros cuadrados de la península arábiga. La mayor parte se encuentra en Arabia Saudita y abarca también partes de Irak, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Yemen y Omán. La amplia extensión de la región está cubierta por barjanes móviles y masas de arena rodeadas por una cadena montañosa al este. Gran parte del desierto de Arabia está completamente deshabitada y cuenta con una flora y fauna muy escasas debido a los bruscos cambios de temperatura —puede hacer +55 durante el día y -12 por la noche—, las frecuentes tormentas de arena y polvo, los fuertes vientos y la escasez de precipitaciones atmosféricas. Desde hace más de 3.000 años, aquí viven los beduinos.Desierto de GobiEl mayor desierto de Asia, con una superficie total de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Se extiende desde los montes Altái hasta las estribaciones del Tien Shan, ocupando parte de Mongolia y las provincias septentrionales de China. Aquí no hay mucha arena, la mayor parte del relieve está cubierto de arcilla y piedras. En el desierto hay muchos manantiales subterráneos de agua dulce subterránea, pequeños lagos salados y varios cursos de agua. Gobi posee un clima marcadamente continental: en verano la temperatura alcanza los +45 grados y en invierno, -40 grados.Los científicos descubrieron que el desierto aumenta constantemente de tamaño. Para evitar la expansión de la tierra árida, el Gobierno chino puso en marcha el proyecto la Muralla China Verde. La leyenda dice que en el Gobi se encuentra la entrada a la misteriosa Shambala, un país que es la fuente de todo el conocimiento de nuestro universo. Pero nadie ha conseguido aún hallar esta entrada.Desierto de KalahariLa extensión del Kalahari abarca unos 600.000 kilómetros cuadrados, cubriendo el 70% de Botsuana, parte de Namibia y Sudáfrica. Es un ecosistema único, bordeado de dunas de arena roja, amplias llanuras y cauces secos.Alberga el caudaloso río Okavango, donde numerosos animales de la sabana pueden saciar su sed. Las arenas del Kalahari contienen óxidos de hierro que colorean los horizontes desérticos de naranja, rojo, rosa y marrón. Allí se encuentran las misteriosas arenas cantarinas que, bajo la influencia de las corrientes de viento, suenan como los gritos de espíritus atrapados bajo tierra.Patagonia extraandinaUna extensión arenosa y rocosa de Sudamérica. A un lado del desierto se encuentra el pie de los Andes en Argentina y al otro, la costa del océano Atlántico. Ocupa más de 600.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, debido a su inaccesibilidad es uno de los lugares menos estudiados. El desierto patagónico es una vasta extensión de mesetas escalonadas con laderas escarpadas y profundos cañones. La parte central está dominada por plantas arbustivas que, más hacia el oeste, son sustituidas por gramíneas. El invierno dura unos siete meses y el verano, unos cinco. La temperatura máxima alcanza los +13 grados centígrados.Gran desierto de VictoriaBautizado en honor de la reina Victoria del Reino Unido, es el mayor desierto de arena y sal de Australia con una superficie de más de 420.000 kilómetros cuadrados. El paisaje desértico está formado por majestuosas colinas de arena, llanuras de grava, pastizales y lagos salados. Las plantas aquí son principalmente eucaliptos y acacias de bajo crecimiento. La temperatura máxima diaria es de +40 grados y la mínima, -18 grados. A pesar del clima demasiado árido e inadecuado para la actividad agrícola, en el desierto viven tribus de aborígenes australianos que se niegan obstinadamente a trasladarse a lugares más favorables.Desierto de SiriaEl caluroso territorio desértico de Oriente Medio se extiende por Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudita. Esta región de desierto arenoso y estepas con escasa flora ocupa cerca de un millón de kilómetros cuadrados. El clima aquí es subtropical con una temperatura máxima de +30 grados centígrados. En el norte, el desierto es sustituido por tierras más fértiles, y en el sur se adentra en las latitudes desérticas de la península arábiga. Desde la antigüedad, el desierto sirio ha sido un importante nudo de transporte entre el Mediterráneo y la Mesopotamia. Sólo ahora las caravanas de camellos han sido sustituidas por autopistas y automóviles modernos. El desierto también está atravesado por oleoductos que bombean petróleo del golfo Pérsico a los puertos mediterráneos.Desierto de ChihuahuaChihuahua, la gran llanura árida, está situada en la frontera entre México y Estados Unidos. Pertenece a tres estados de EEUU y cinco de México, incluido el homónimo Chihuahua. El desierto ocupa más de 360.000 kilómetros cuadrados y su paisaje está salpicado de cadenas montañosas. Chihuahua se extiende en las tierras altas, por lo que su clima es bastante suave. Amplios cañones de fondo llano, flanqueados por montañas de cima plana que recuerdan a las películas sobre el salvaje Oeste. Más cerca del estado de Arizona, el territorio de Chihuahua está cubierto de estepas desiertas. En dirección a Nuevo México, la superficie de la extensión es blanca, como si estuviera cubierta por una manta. Eso se debe al hecho de que la arena aquí no es de cuarzo, sino de yeso blanco y representa una vista espectacular.El territorio de Chihuahua lo componen varias ciudades grandes en una de las cuales hay una increíble cueva completamente llena de cristales gigantes.Desiertos de MéxicoAparte de Chihuahua, en México se destacan el desierto de Sonora y el desierto de Baja California. Sonora se sitúa en el suroeste de EEUU y se adentra en el noroeste de México. Considerado el desierto más caluroso del continente norteamericano, ya que sus temperaturas superan constantemente los 48 °C. Tiene una vasta extensión de más de 259.000 kilómetros cuadrados de superficie con una fauna extremadamente diversa. Posee más de 65 mamíferos, 340 aves, 100 reptiles y 2.500 especies de plantas en toda la región. Asimismo, es el único lugar del mundo donde se puede encontrar el cactus Saguaro en estado natural que puede vivir más de 200 años.El desierto de Baja California está situado en la península de Baja California, en el noroeste de México. Es un desierto relativamente pequeño en comparación con los demás, con una superficie de unos 24.000 kilómetros cuadrados. Es conocido por su terreno escarpado y rocoso y su clima cálido y seco. Es el hogar de una gran variedad de plantas y animales, como el ocotillo, los árboles de Josué y el correcaminos.Clima y ecosistema desérticosRespecto al clima y ecosistema, debido a su diversidad, los desiertos se dividen en cuatro subregiones:A pesar de sus diferencias, en realidad todos los desiertos comparten un rasgo común que los califica como región desértica: todos reciben menos de 250 mm de precipitaciones al año.

