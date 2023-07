https://sputniknews.lat/20230727/el-amor-de-estados-unidos-por-las-sanciones-sera-su-ruina-1141958591.html

El amor de Estados Unidos por las sanciones "será su ruina"

El amor de Estados Unidos por las sanciones "será su ruina"

De esta contundente manera tituló la prestigiosa revista "Foreign Policy" un artículo en el que le pide a Washington reconocer que esta estrategia hostil "está... 27.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-27T04:55+0000

2023-07-27T04:55+0000

2023-07-27T04:56+0000

eeuu

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

sanciones

china

rusia

brics

luiz inacio lula da silva

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1d/1141078203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faea3eb8c8bbd310f9f68ab2afab5ab9.jpg

"Imagínese esto: una cumbre mundial de todos los gobiernos y funcionarios públicos y privados que han sido sancionados por los Estados Unidos. La foto familiar presentaría a un grupo diverso de líderes de toda África, Asia, América Latina y el Medio Oriente, y no se diferenciaría mucho del G7 o cualquier otra reunión en el calendario global. En el centro estaría China, presentándose orgullosamente como un aliado moral y diplomático, por no mencionar comercial y financiero, del club de gobiernos que han sido señalados y castigados por Estados Unidos".Así comienza el análisis publicado por Foreign Policy sobre la guerra económica, militar y geopolítica que viene librando EEUU bajo la forma de sanciones, a la que critica en términos categóricos.Según una base de datos mantenida por la Universidad de Columbia, consigna Foreign Policy, un total de seis países (Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela) se encuentran bajo sanciones "integrales" de EEUU, lo que significa que la mayoría de las transacciones comerciales y financieras con entidades e individuos en ellos están actualmente prohibidas por ley estadounidense. Otros 17 países, incluidos Afganistán, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Etiopía, Irak, Líbano, Libia, Malí, Nicaragua, Sudán y Yemen, están sujetos a sanciones específicas, lo que indica que las relaciones financieras y comerciales con empresas específicas, personas y, a menudo, sus gobiernos están prohibidos por la ley estadounidense.Además, otros siete países, entre los que se encuentran China, Eritrea, Haití y Sri Lanka, están bajo controles de exportación específicos. Esta lista, añaden, no incluye las sanciones dirigidas a individuos y empresas en países como El Salvador, Guatemala o Paraguay, o las impuestas a territorios como Hong Kong, los Balcanes o las regiones de Crimea, Donetsk o Lugansk."Para 2021, según el informe del Departamento del Tesoro, EEUU impuso sanciones a más de 9,000 personas, empresas y sectores económicos de ciertos países. En 2021, el primer año en el cargo del presidente estadounidense Joe Biden, su Administración agregó 765 nuevas designaciones de sanciones a nivel mundial, incluidas 173 relacionadas con los derechos humanos", apunta la publicación. "En total, los países sujetos a algún tipo de sanciones de EEUU representan colectivamente un poco más de una quinta parte del PIB (Producto Interno Bruto) mundial. China representa el 80% de ese grupo", señala la revista."El peso desproporcionado de Pekín en la lista de países sancionados por Estados Unidos es un problema. Eso se debe a que el Partido Comunista chino se ha convertido en un aliado económico, diplomático y moral del sur global", estima la publicación en su análisis. "A diferencia de muchas naciones sancionadas, China tiene el peso económico, la creciente influencia diplomática, la estabilidad monetaria y la liquidez, al menos por ahora, para impulsar la creciente adopción internacional del renminbi (yuan) y los sistemas financieros chinos", indica la nota.Estos acuerdos paralelos liderados por China en busca de terminar con la hegemonía del dólar conllevan importantes riesgos sistémicos para Estados Unidos y sus aliados, afirma la revista, validando la amenaza de esta estrategia impulsada también por países del BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica)."Al regresar de su viaje de abril a Pekín, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, reiteró su apoyo a una moneda comercial entre los países BRICS", apunta la publicación."Al plantear la iniciativa, Lula citó sus preocupaciones sobre una economía global dominada por el dólar, donde Estados Unidos aprovecha el dominio de esta divisa para su política exterior punitiva", apunta el artículo, que agrega que un "número creciente de países no sancionados del sur global" se está uniendo a este nuevo sistema económico paralelo en repudio a las sanciones estadounidenses."Al plantear la iniciativa, Lula citó sus preocupaciones sobre una economía global dominada por el dólar, donde Estados Unidos aprovecha el dominio de esta divisa para su política exterior punitiva", apunta el artículo, que agrega que un "número creciente de países no sancionados del sur global" se está uniendo a este nuevo sistema económico paralelo en repudio a las sanciones estadounidenses."Al plantear la iniciativa, Lula citó sus preocupaciones sobre una economía global dominada por el dólar, donde Estados Unidos aprovecha el dominio de esta divisa para su política exterior punitiva", apunta el artículo, que agrega que un "número creciente de países no sancionados del sur global" se está uniendo a este nuevo sistema económico paralelo en repudio a las sanciones estadounidenses.Las declaraciones de Lula, según Foreign Policy, representan un deseo genuino y creciente entre muchos miembros del sur global de liberarse del dominio del dólar y del sistema financiero de EEUU.En ese sentido, la revista especializada admite que Washington está logrando socavar su propio poder económico y diplomático en todo el mundo, en lugar de perjudicar a los países que busca castigar o en donde quiere impulsar cambios de gobiernos, y por eso estima que deben reconsiderar su "amor" por esta estrategia.Su aplicación es barata (para EEUU) y hace creer a los ciudadanos que se está haciendo algo, afirma la revista. Sin embargo, concluye pidiendo a los formuladores de políticas demócratas y republicanos que consideren que las sanciones "no funcionan y en muchos casos socavan activamente los intereses estadounidenses".

https://sputniknews.lat/20230617/desdolarizacion-mundial-el-sur-global-esta-destripando-al-dolar-1140656625.html

https://sputniknews.lat/20230614/esto-opinan-en-el-tesoro-de-eeuu-sobre-la-desdolarizacion-de-las-economias-en-el-mundo-1140522021.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, sanciones, china, rusia, brics, luiz inacio lula da silva