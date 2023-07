https://sputniknews.lat/20230727/la-estrategia-de-eeuu-es-que-zelenski-puede-hacer-lo-que-quiera-1141971869.html

Fuentes de inteligencia de EEUU creen que la ofensiva ucraniana fue frustrada y las autoridades norteamericanas no saben qué hacer con el presidente Volodímir... 27.07.2023, Sputnik Mundo

"¿Qué hará Putin? Nosotros no pensamos tan lejos. Nuestra estrategia nacional es que Zelenski puede hacer lo que quiera. No hay supervisión de adultos", aseguró un funcionario consultado de manera anónima por el famoso periodista.Con ello, comentó que el acuerdo de los granos se utilizaba no solo para vender productos agrícolas de Ucrania, sino también drogas. A estas alturas, con la gran contraofensiva fracasada, al mandatario de ese país de Europa del este no le quedan opciones de acción. En sus palabras, Ucrania es "el Gobierno más corrupto y estúpido del mundo" y su "apoyo a [el presidente estadounidense Joe] Biden solo puede deberse al hecho de que Zelenski sabe algo sobre Biden, no sólo con el hecho de que ayudó al hijo de Biden", Hunter, en el ojo de la crítica por acusaciones de corrupción.Agregó que los militares de EEUU y Ucrania ya ni siquiera están haciendo predicciones sobre una contraofensiva: la balanza de poder está del lado de Rusia. "Los Ejércitos estadounidense y ucraniano ya no hacen ninguna predicción (...). La realidad es que el equilibrio de poder está decidido. [El presidente ruso Vladímir] Putin tiene lo que quiere", afirmó la fuente anónima de Hersch.Putin afirmó el 21 de julio, en la reunión del Consejo de Seguridad de su país, que "no hay resultados" de la contraofensiva ucraniana, en la que murieron "decenas de miles" de soldados. Agregó que, a pesar de las "incursiones constantes y la movilización total" en toda Ucrania, al régimen de Kiev "le resulta cada vez más difícil conducir nuevos refuerzos a la línea del frente".Atentados contra el puente de CrimeaHersh destacó también que la Administración de Biden desempeñó un papel decisivo en los dos ataques contra el puente de Crimea, en los que se utilizó tecnología estadounidense.En la noche del 17 de julio, Kiev lanzó con la ayuda de dos drones marinos un ataque contra el Puente de Crimea, resultado de lo cual pereció un matrimonio de la provincia rusa de Bélgorod, mientras que su hija menor de edad sufrió heridas.Quedó dañada la vía automovilística del puente. El movimiento de los trenes se reanudó el día mismo del ataque, para los automóviles se abrió movimiento por un carril, del lado extremo derecho. El movimiento en dos direcciones en un lado del puente se planea abrir el 15 de septiembre, y en el otro lado hacia el 1 de noviembre.El 8 de octubre de 2022, la explosión de un camión bomba mató a cuatro personas en el mismo puente, provocó el colapso de dos tramos de la calzada y el incendio de vagones cisterna en la parte ferroviaria del mismo.Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

