¿Por qué la justicia de EEUU ha puesto los ojos en Hunter Biden?

Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, se declaró inocente de un delito fiscal menor después de que un juez de un tribunal de Delaware... 27.07.2023, Sputnik Mundo

Este miércoles 26 de julio, Hunter Biden se declararía culpable de dos delitos federales menores —no pagar sus impuestos a tiempo en 2017 y 2018—. Asimismo, planeaba llegar a un acuerdo con los fiscales por el cargo de posesión ilegal de un arma, considerado un delito grave en el país norteaméricano y que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. La historia Fue en junio de 2023 cuando el hijo del presidente acordó con los fiscales federales que se declararía culpable de no pagar impuestos durante dos años. Asimismo, admitiría haber comprado un arma de forma ilegal. El pacto, que le permitiría evitar la cárcel, fue anunciado por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, el 20 de junio. Según algunos informes, los fiscales recomendarían dos años de un programa de "libertad condicional y reorientación" para Hunter; sin embargo, sería un juez el encargado de dictar la sentencia. Dicho acuerdo es resultado de una investigación de años sobre los asuntos fiscales de Hunter, que arrojó luz sobre el conflicto de interés en relación con los contratos con la empresa de gas Burisma, propiedad del oligarca ucraniano Mikola Zlochevski, quien ofreció fuertes bonificaciones al estadounidense durante la vicepresidencia de su padre. Específicamente, la prensa reportó que en la era de Barak Obama dio inicio una investigación federal sobre los impuestos de Hunter, mientras que en el 2018 la investigación fiscal se extendió a una investigación penal federal más amplia.Cargo por posesión ilegal de arma Mientras luchaba contra una grave adicción a las drogas, Hunter Biden compró un arma. Sin embargo, en un formulario federal mintió sobre su consumo de sustancias. El problema surgió cuando su cuñada encontró el arma y la tiró a un contenedor de basura al aire libre, temiendo que Hunter pudiera lastimarse. El objeto fue descubierto más tarde y reportado a la policía. Al respecto, la prensa estadounidense informó que Hunter admitió que hizo una declaración falsa, pero en lugar de asumirse culpable de esto, planeaba firmar un acuerdo de desvío antes del juicio. Dicho acuerdo consiste en un tipo de sentencia que ayuda a remediar el comportamiento que conduce al arresto. El porqué del disgusto republicanoLa jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Maryellen Noreika, nombrada por el expresidente Donald Trump, estuvo a cargo de la audiencia de este miércoles 26 de julio. Antes de que Hunter revirtiera el acuerdo, se esperaba que ella firmara el pacto. Los legisladores del Partido Republicano, opositor al presidente Biden, alegan interferencia política por parte del Departamento de Justicia, así como un trato despreocupado de Hunter. En abril de 2023, el agente del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), Gary Shapley, quien se convirtió en informante del caso, afirmó que el Departamento de Justicia se entrometió en la investigación del IRS para proteger a Hunter. En particular, los funcionarios del Departamento de Justicia permitieron que Hunter evitara dos años de sanciones por fraude fiscal en 2013 y 2014, en los que declaró 400.000 dólares de ingresos de Burisma como préstamo en lugar de pago por servir en su junta, a decir de Shapley. En tanto, otro denunciante del IRS, Joseph Ziegler, declaró que el hijo del presidente comenzó a a manipular sus impuestos hace dos décadas. Por su parte, el presidente del Comité de Supervisión y Reponsabilidad de la Cámara, James Comer, dijo que el Departamento de Justicia ignoró la supuesta violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) que Hunter cometió mientras actuaba de facto en nombre de intereses extranjeros. De acuerdo con Comer, el archivo de su comité contiene "entre seis y 10 referencias criminales" con el Departamento de Justicia relacionadas a Hunter, que se conocerán una vez que la investigación del Congreso se complete. El 25 de julio, el representante de Misuri en la Cámara de Representantes Jason Smith presentó un escrito en el Tribunal Federal de Distrito en Wilmington alegando que el acuerdo de declaración de culpabilidad del hijo del presidente había sido contaminado por interferencia política. La Fundación Heritage, un famoso grupo conservador de expertos, presentó otro escrito relacionado con el asunto. Anteriormente, el parlamentario Smith instó al Fiscal General de EEUU, Merrick Garland, a incluir materiales basados en el testimonio de los funcionarios del IRS en el expediente judicial, pero fue en vano. En tanto, el Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de la Cámara de Representantes para la misma acción, argumentando en una carta que quiere "proteger el trabajo de aplicación de la ley incluso de la percepción de interferencia política, incluido el Congreso".Hunter Biden llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia después de que el presidente norteamericano anunciara su candidatura a la reelección en abril de 2023, lo que ha reavivado las críticas sobre el escándalo anterior sobre su hijo y su "computadora portátil del infierno", ocurrido durante la campaña presidencial de su padre en 2020 y el cual fue rápidamente reprimido por la comunidad de inteligencia de EEUU.

