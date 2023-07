https://sputniknews.lat/20230727/por-que-la-compra-de-buques-patrulleros-espanoles-causa-polemica-en-uruguay-1141956918.html

Por qué la compra de buques patrulleros españoles causa polémica en Uruguay

Por qué la compra de buques patrulleros españoles causa polémica en Uruguay

La decisión del Gobierno uruguayo de comprar dos buques de patrulla a un astillero español generó disconformidad y preocupación en el sector metalúrgico... 27.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-27T09:58+0000

2023-07-27T09:58+0000

2023-07-27T09:58+0000

américa latina

uruguay

seguridad

🛡️ industria militar

patrullero

industria naval

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1b/1141957474_91:52:1094:616_1920x0_80_0_0_9aa2062f8beb0bb5b6ac1933f25983eb.png

La adquisición de dos buques de patrulla oceánica —OPV, por su sigla en inglés— al astillero español Cardama busca responder a las necesidades de la Armada uruguaya de mejorar su capacidad de defensa, que se ve limitada por la antigüedad y el deterioro de sus buques.La decisión del Ministerio de Defensa, anunciada el 17 de julio, fue cuestionada por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) por no contemplar a la industria y la mano de obra nacional.El sindicato metalúrgico comparte la necesidad de obtener nuevas embarcaciones, pero denuncia que el ejecutivo no reconoce la experiencia en construcción naval que existe en Uruguay.El dirigente sindical manifestó que "en Uruguay existen empresas tanto públicas como privadas y trabajadores que tienen toda la experticia necesaria para hacer una embarcación de este tipo"."Todo lo que tiene que ver con calderería, con la parte metálica, se podría haber hecho totalmente" en el país, agregó.El Ministerio de Defensa se inclinó por los buques españoles, que serían entregados en el primer trimestre de 2025 y le costarán al Estado alrededor de 92 millones de dólares, un monto inferior a las ofertas que se presentaron a una licitación que la cartera lanzó en diciembre de 2021.La subasta pública fue declarada desierta en enero de 2023, luego de que las ofertas de los interesados superaran el presupuesto de 100 millones de dólares dispuesto por el Estado uruguayo.La decisión de adquirir los OPV de Cardama fue tomada en un contexto en el que 300 trabajadores con experiencia naval están en el seguro de desempleo o no perciben ningún ingreso, advirtió el representante de UNTMRA.El sindicato estima que la construcción de los buques en territorio uruguayo podría haber generado unos 1.000 puestos de trabajo a soldadores, caldereros, pintores, montadores, dibujantes e ingenieros, tanto de forma directa como indirecta.En tal caso, el líder gremial consideró que las tareas de construcción podrían haber requerido dos años de trabajo, aunque sus cálculos pueden variar en función de la cantidad de trabajadores en ejercicio, la organización, la cantidad de turnos que se realicen, entre otros factores.Las embarcaciones que el Estado uruguayo decidió comprar a España se sumarán a las tareas de custodia marítima de aguas territoriales, junto con otras tres buques de la clase Protector, que fueron donados por EEUU a la Armada uruguaya en noviembre de 2022.La donación estadounidense se dio como una forma de impedir a Uruguay que adquiriese dos buques patrulleros a China en el marco de la licitación abierta en 2021.Potenciar la construcción naval en el paísUno de los objetivos de UNTMRA es concretar un Plan de Desarrollo de la Construcción Naval a nivel nacional. El dirigente sindical explicó que se espera un trabajo conjunto con el Gobierno de turno, la cámara naval y la academia.Para Dárdano, el contexto es ideal, dado que se prevé una demanda de servicios desde Brasil bajo la Administración del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que desde la propia campaña presidencial apuntó a recuperar la industria naval.El dirigente reivindicó que potenciar el sector naval tendría efectos a nivel económico y social, y que impactaría en la soberanía alimentaria del país.Dárdano apuntó que la construcción naval nacional genera otros beneficios en el país. "Tiene un impacto social, incluso impacta en la seguridad, porque se dan oportunidades de trabajo. Hay que mirar a la industria nacional también a nivel social, no solamente a nivel económico", finalizó.

https://sputniknews.lat/20230220/uruguay-la-presencia-de-un-buque-de-la-guardia-costera-de-eeuu-enciende-la-polemica-1136016139.html

https://sputniknews.lat/20230203/los-intereses-de-eeuu-ponen-a-la-armada-uruguaya-en-aprietos-1135375174.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

uruguay, seguridad, 🛡️ industria militar, patrullero, industria naval, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas