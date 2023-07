https://sputniknews.lat/20230727/putin-todos-los-intentos-de-contraofensiva-han-sido-detenidos-el-adversario-ha-sido-repelido-1141971798.html

Putin: "Todos los intentos de contraofensiva han sido detenidos, el adversario ha sido repelido"

Según el jefe de Estado, se ha intentado traer de vuelta equipos abandonados, heridos y cuerpos de fallecidos. "Pero también se han extraviado. De momento, la situación es la que he comentado", añadió Putin.Asimismo, confirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas han intensificado las operaciones militares, principalmente en la dirección de Zaporozhie. El presidente señaló que la llamada contraofensiva a gran escala comenzó el 4 de julio y así lo confirman las acciones reales en la zona de conflicto.Ucrania, durante los combates del 26 de julio en la dirección Zaporozhie sufrió grandes pérdidas de personal, más de 200 efectivos. Al mismo tiempo, Putin destacó que las bajas rusas son 10 veces menos. De igual manera, el Ejército ucraniano ha perdido 39 piezas de equipos militares, de los cuales 26 fueron tanques y 13 vehículos blindados. "Además de equipo militar, el enemigo tiene grandes pérdidas de personal, más de 200 personas. Desgraciadamente, nosotros no nos hemos librado de las pérdidas. Pero la diferencia es colosal, va por múltiplos, tenemos más de 10 veces menos que el adversario", declaró a la prensa.Según el jefe de Estado, las tropas ucranianas intentaron recuperar equipos, heridos y los cuerpos de los muertos abandonados, pero también fracasaron.Todos los militares distinguidos de los combates en la zona de operaciones especiales de la región de Zaporozhie serán premiados con honores estatales, prometió el presidente ruso.Ucrania ha promocionado su "contraofensiva" desde fines de 2022. Primero se programó para la primavera del hemisferio norte, y luego se reubicó para el verano. Kiev argumentó que el aplazamiento se debió a la escasez de armas, mientras presionaba a sus financistas occidentales para que suministraran armamentos cada vez más pesados, incluidos tanques, drones y aviones de combate.El pasado 11 de julio, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció que Kiev no logró sus objetivos en ninguna línea de operaciones, y sus pérdidas totalizaron más de 26.000 soldados, así como 1.244 tanques, 21 aviones, cinco helicópteros, 176 cohetes estadounidenses Himars, 27 misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow y 483 vehículos aéreos no tripulados derribados.

