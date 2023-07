https://sputniknews.lat/20230727/viceministra-de-salud-argentina-hay-que-repensar-el-sistema-priorizando-la-equidad-1142002179.html

Viceministra de Salud argentina: "Hay que repensar el sistema priorizando la equidad"

Viceministra de Salud argentina: "Hay que repensar el sistema priorizando la equidad"

Cara o Ceca hizo foco en la situación de la salud en Argentina y dialogó con su viceministra, Sandra Tirado, quien afirmó que su gobierno “revirtió la falta de... 27.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-27T22:21+0000

2023-07-27T22:21+0000

2023-07-27T22:21+0000

cara o ceca

argentina

cambio climático

sociedad

💗 salud

centro sanitario

presupuesto

inversiones

calentamiento global

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1b/1142002264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14f17c40b5a8f0ebae1e87539a43c616.png

Viceministra de Salud argentina: “Hay que repensar el sistema priorizando la equidad” Viceministra de Salud argentina: “Hay que repensar el sistema priorizando la equidad”

La salud en Argentina es una de las banderas del Estado por ser gratuita para todos aquellos que la necesiten y también por la calidad de sus profesionales. René Favaloro, ejemplo de ello, es reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario.“Durante la gestión anterior hubo una desinversión en salud. Se pasó de ministerio a secretaría y se redujo el presupuesto. Nosotros estamos haciendo una inversión histórica en medicamentos esenciales. Revertimos el manejo del gobierno de Mauricio Macri”, dijo a Cara o Ceca Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del ministerio de Salud de la Nación.Las sucesivas crisis económicas y la falta de inversión hicieron que la infraestructura, los salarios y la atención se fueran degradando año tras año, por lo que muchos argentinos están disconformes con el funcionamiento. A pesar de esto, cuando fue puesto a prueba durante la pandemia del Covid-19, pudo absorber la demanda de pacientes sin llegar a la saturación.“Tenemos que repensar nuestro sistema de salud sobre todo pensando en la equidad. Hay que evitar que haya gente que por no tener dinero no acceda a determinados estudios”, indicó tirado.“Hay que lograr una sinergia público-privada: hay algunos equipamientos que, si el Estado no los compra, es difícil que el subsector privado haga grandes inversiones en eso, como por ejemplo la Red Genómica a partir de la pandemia o distribución de test PCR para diagnosticar Covid-19 durante la pandemia”, agregó.La viceministra de Salud dijo que se “está trabajando en una ley de residencias” para los médicos que están dando sus primeros pasos, en referencia a la problemática planteada por los profesionales por la gran cantidad de horas que trabajan y la baja remuneración que reciben a cambio. “Es un problema en todo el país, porque la parte remunerativa no es la mejor y, además, hay algunas especialidades que los recién recibidos no eligen”.El impacto del hombre inauguró una nueva etapa geológicaAlgunos científicos consideran que el calentamiento global y el impacto del hombre en el clima y la biodiversidad desde el comienzo del desarrollo industrial, generó una nueva época geológica denominada Antropoceno.“Lo que es innegable es el nivel de contaminación en las aguas. Probablemente ya se haya dado un cambio muy pronunciado en cuanto a polución a mediados del siglo pasado”, dijo el geólogo Andrés Folguera en Cara o Ceca, quien señaló que la denominación es una formalidad.“Una hipotética sociedad del futuro, encontraría anomalías en el fondo de los mares y ríos por el desarrollo industrial humano actual. Verán microplásticos y niveles enriquecidos en mercurio como indicadores de contaminación nocivos”.Sobre el futuro del cambio climático, dijo que hay elementos tanto para ser optimista como pesimista. “Los conflictos políticos hacen que se demoren los acuerdos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Pero, por el otro lado, surgen descubrimientos de yacimientos de hidrógeno, que podrían cambiar la matriz productiva radicalmente”.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, cambio climático, sociedad, 💗 salud, centro sanitario, presupuesto, inversiones, calentamiento global, аудио