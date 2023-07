https://sputniknews.lat/20230728/el-comite-olimpico-ve-inaceptable-el-apoyo-de-londres-al-boicot-contra-atletas-rusos-1142024125.html

El Comité Olímpico ve inaceptable el apoyo de Londres al boicot contra atletas rusos

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión del Gobierno del Reino Unido de apoyar a cualquier deportista británico que boicotee las competiciones donde participan atletas... 28.07.2023

El Gobierno británico "ofreció apoyo estatal a aquellos atletas británicos que decidieran boicotear un torneo en el que participaran atletas con pasaporte ruso y bielorruso. Tal apoyo al boicot contradice las reglas del deporte internacional y la Carta Olímpica, que prohíbe cualquier tipo de discriminación", indicó el organismo en un comunicado. El COI recordó que los deportistas de Rusia y Bielorrusia "solo pueden participar como atletas neutrales" en los torneos internacionales, y no pueden competir "quienes apoyan activamente la acción militar y están contratados por el Ejército y los servicios de seguridad". En consecuencia, el COI decidió "dar por terminadas las negociaciones sobre la celebración de las competiciones olímpicas clasificatorias en el Reino Unido" y añadió que la decisión sobre la sede se anunciará más tarde. El 18 de julio, el diario Inside the Games informó que el COI se negó a organizar en Londres una serie de competiciones clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París 2024. El 21 de julio, se supo que los ciclistas rusos no podrán competir en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en la ciudad de Glasgow debido a problemas con la obtención de visados para viajar al Reino Unido, así como al requisito de las autoridades británicas de firmar una declaración condenando los actos de Rusia en Ucrania. Por perderse el Mundial del 3 al 13 agosto en Glasgow, etapa clave en la selección olímpica, los ciclistas ya no tienen posibilidades de participar en los JJOO de 2024.

