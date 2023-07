https://sputniknews.lat/20230728/fuerzas-rusas-repelen-un-ataque-ucraniano-con-dron-en-moscu-1142005910.html

Fuerzas rusas repelen un ataque ucraniano con un dron en Moscú

El Ministerio de Defensa de Rusia repelió un ataque con un dron de Ucrania, comunicó este 27 de julio el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. 28.07.2023, Sputnik Mundo

"Hubo un intento de ataque por parte de un dron enemigo durante la noche, que fue derribado por las fuerzas del Ministerio de Defensa, sin daños ni víctimas", informó el alcalde en su cuenta de Telegram.En los últimos meses, Kiev ha intentado, en repetidas ocasiones, atacar con vehículos aéreos no tripulados diferentes puntos del territorio ruso.Uno de los últimos casos ocurrió en la mañana del 24 de julio fue frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con dos vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la ciudad de Moscú. "Ambos drones ucranianos fueron suprimidos con sistemas de guerra electrónica y se estrellaron", precisaron desde el organismo castrense. El atentado terrorista de Ucrania no causó víctimas, agregaron.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó lo sucedido como "un acto de terrorismo internacional". En este contexto, el jefe del Comité de Defensa del Consejo de la Federación de Rusia, Víctor Bóndarev, señaló en su canal de Telegram que "Kiev no oculta sus objetivos terroristas y tampoco tiene reparos en declararlo públicamente". Aseguró que las tropas de guerra electrónica mantienen adecuadamente la defensa no solo en la zona de la operación militar especial, sino también en todo el territorio ruso.

