Conoce el Izdelie 305, un arma despiadada que invalida la contraofensiva ucraniana | Videos, fotos

Los organismos militares y medios de Occidente están admitiendo que los helicópteros rusos armados con los misiles Izdelie 305 tuvieron un impacto considerable... 29.07.2023, Sputnik Mundo

Los helicópteros de ataque rusos Ka-52M están equipados con un misil de largo alcance "nuevo y muy eficaz" que supone una seria amenaza para las FFAA ucranianas, procede del medio estadounidense Forbes. El artículo citó la reciente actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, según la cual una de las principales mejoras del Ka-52M es la integración del misil guiado ligero multipropósito —LMUR, según sus siglas en ruso—.A su vez, la revista indicó que esta arma "está en una liga diferente" en comparación con otras de este tipo y la calificó "notablemente mortífero" y de "auténtica escalada en las capacidades de los helicópteros" del Ejército ruso.El LMUR ha aparecido en las FFAA de Rusia hace relativamente poco, pero rápidamente ha probado ser una arma eficaz para toda clase de misiones de combate. Su principal ventaja reside no solo en la capacidad de alcanzar diferentes tipos de objetivos, sino también en cierta flexibilidad del uso, ya que puede equiparse en varios portadores y tiene múltiple modos de uso. Sputnik te revela algunas de las características principales del misil aterrador para el enemigo.Comienzo de la fabricaciónConstituye un cierto interés el hecho de que el LMUR no era planeado originalmente para las FFAA de Rusia. Las raíces del misil, que eventualmente sería denominado como Izdelie 305, proceden del contrato especial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), que pidieron su fabricación a la Oficina de diseño de Kolomna para armar los helicópteros del organismo. Conforme a la idea inicial, el nuevo producto de la industria militar rusa tendría que usarse contra diversos objetivos a larga distancia y proporcionar fuego de apoyo a las unidades terrestres.El contrato fue acordado a principios de los años de 2010, y ya a mediados de la misma década el Izdelie 305 pasó con éxito pruebas estatales. De tal modo, el LMUR fue recomendado para el servicio en estructuras correspondientes. No obstante, es especialmente este período, cuando el ministerio de Defensa de Rusia notó altas perspectivas del misil y realizó sus propias pruebas con diferentes tipos de portadores aéreos. Ya en esa etapa empezaron a considerar para su uso los helicópteros de ataque rusos de últimos modelos y modificaciones, incluidos los que aún no se habían entrado en servicio, lo que confirmaba las grandes expectativas que tenía el organismo militar de LMUR.A pesar de que la primera demostración pública del Izdelie 305 no tuvo lugar hasta 2021, cuando ya se habían completado todas las etapas principales de desarrollo y pruebas, el primer uso en combate del misil contra diversas instalaciones y vehículos por parte de las FFAA de Rusia fue registrado durante sus operaciones en Siria, antes de la presentación abierta. Hoy en día, el LMUR se aplica al marco de la operación militar especial rusa en Ucrania, lo que quedó captado en una multitud de videos con combates que muestran la gran precisión de la nueva arma. Características principales del LMURSegún los datos públicamente disponibles, que al mismo tiempo no son oficiales, el misil guiado aire-superficie LMUR tiene un alcance máximo de unos 14,5 kilómetros (varía en función de la altitud y la velocidad del helicóptero en el momento del lanzamiento) y pesa unos 100-105 kilos, lo cual es el doble que los misiles antitanque guiados Ataka o Vikhr. Al mismo tiempo, tiene una ojiva que pesa unas tres veces más que las de estos dos proyectiles: unos 25 kilos, lo cual le otorga una considerable capacidad de penetración.Dispone de un motor de combustible sólido, con el que alcanza velocidades de hasta 800 km/h. Su empenaje y timones son plegables para la comodidad del transporte. El LMUR mide menos de 2 m de largo, tiene un diámetro del cuerpo de unos 200 mm y una envergadura no superior a 600-700 mm.El Izdelie 305 se equipa con una cabeza buscadora óptica que posee de dos modos de funcionamiento. El primer modo supone que se captura el blanco antes del lanzamiento y el proyectil lo sigue automáticamente. El segundo implica el vuelo a la zona aproximada del objetivo bajo control del portador, seguido de la detección del objetivo por el operador, que se encarga de la captura y el guiado manual. Las características tecnológicas del misil incluyen la interconexión del sistema de guiado con el equipo de comunicación, lo que permite la transmisión y recepción de comandos por video, incluida la captación de objetivos. Para los helicópteros fueron desarrollas también nuevos tipos de lanzadores (APU, según sus siglas en ruso), que se utilizan con el Izdelie 305: APU-305 para un misil y APU-L para dos a la vez.En servicio del FSB rusoTeniendo en cuenta que los LMUR se encargaron originalmente para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, los primeros operadores del Izdelie 305 fueron los helicópteros polivalentes y de transporte-ataque Mi-8MNP-2 y Mi-8AMTSH-VN de la aviación del FSB. Sin embargo, era necesario garantizar la compatibilidad del Izdelie 305 con los equipos de los Mi-8, por lo que portadores recibieron un conjunto adicional de dispositivos, incluidos los lanzadores. Tras la modernización, su carga útil máxima oscila entre 6 y 8 misiles LMUR, dependiendo de la tarea a realizar y/o de las características técnicas de una determinada modificación del helicóptero. Además, los helicópteros del FSB recibieron una estación optoelectrónica con cámara diurna y nocturna y telémetro láser, que está instalada bajo el morro del fuselaje. En el exterior de la aeronave modernizada se coloca un dispositivo de antena para la comunicación bidireccional con el misil. Entre las últimas mejoras, que también responde al objetivo, se destaca el equipo de interfaz de vehículos aéreos no tripulados. En las cabinas se instalan nuevos dispositivos de control de tiro junto con los estándares y una consola para controlar el lanzamiento y el vuelo del misil en diferentes modos.En 2015-2016, la nueva configuración basada en las variantes Mi-8 había sido probada y entró oficialmente en servicio.En servicio del Ejército rusoSin embargo, las FFAA de Rusia optaron por otro modo de introducción del LMUR en su servicio, por eso el conjunto de las mejoras en los helicópteros de ataque del Ejército se difiere de los del FSB.Así, el primer portador del Izdelie 305 en la aviación del Ejército pasó a ser el helicóptero Mi-28NM, que dispone de cuatro pilones bajo el ala, cada uno de los cuales puede montar un lanzador para LMUR. Como resultado, la munición máxima incluye ocho misiles, lo que, al mismo tiempo, se aplica raramente, ya que se suele utilizarlo en conjunto con otras armas.La detección de objetivos para LMUR se lleva a cabo con los medios estándar a bordo del Mi-28NM. Tras detectar el objetivo, con la ayuda del sistema optoelectrónico, se emite su designación a la cabeza del misil. La información del radar y del sistema optoelectrónico, así como del cabezal de guiado del misil, se visualiza en las pantallas del piloto y del operador. El control del misil en vuelo puede realizarse con el uso de los dispositivos del equipo de interfaz de vehículos aéreos no tripulados, presentes originalmente en el helicóptero. El mismo sistema se aplica a los helicópteros de ataque Ka-52 y su versión modernizada. Al igual que el Mi-28NM, el Ka-52 transporta hasta ocho misiles y no requiere una actualización del complejo equipo de a bordo, ya equipado con radares correspondientes. El lanzamiento del LMUR desde Ka-52 o Mi-28NM se realiza en ambos modos: con la captación preliminar del blanco o con el misil guiado por la tripulación al punto requerido de forma manual. Teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo de armas y otros equipos, el Ka-52M también fue equipado con los dispositivos del equipo de interfaz de vehículos aéreos no tripulados. Los helicópteros de ataque rusos equipados con el Izdelie 305 son capaces de detectar y escoltar diversos objetos terrestres en diferentes alcances, conservando al mismo tiempo todo el arsenal. Esta disponibilidad de varios tipos de armas guiadas con diferentes características de vuelo los facilita el cumplimiento exitoso de una amplia gama de tareas.

