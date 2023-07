https://sputniknews.lat/20230729/los-paises-africanos-ya-no-quieren-jugar-al-futbol-politico-sin-portero-contra-occidente-1142065674.html

Los países africanos ya no quieren jugar "al fútbol político sin portero" contra Occidente

Actualmente, se está produciendo un cambio de mentalidad en África, cuyos líderes se desilusionaron de Occidente, declaró a Sputnik el economista y profesor de... 29.07.2023, Sputnik Mundo

"Durante mucho tiempo, muchos países —y no solo africanos— creyeron que si construían sus economías y sistemas políticos según los modelos que les recomendaban en Washington, vivirían mejor. Así esperaron y esperaron, pero no funciona", explicó Guinkó.En sus palabras, los Estados africanos empezaron entonces a darse cuenta de que "están jugando al fútbol político sin portero, y por eso pierden siempre". Si siguen en la dirección que les indica Occidente, "por ejemplo, cumplir las sanciones antirrusas, no les hará vivir mejor. Ahora, todo ello empieza a molestarles de verdad", opina el economista. Tal toma de conciencia está llegando actualmente a docenas de países, agregó.En este sentido, la reciente II cumbre Rusia-África se celebró en un buen momento para Rusia, que está creando una base para ampliar la cooperación política y económica con países de gran potencial, afirmó Guinkó. Considera que el apoyo de Moscú al continente africano es una razón más para el cambio de prioridad."Cuando Rusia les echa una mano [a los países africanos] en este momento es muy importante y eso sienta las bases para una mayor cooperación... Sobre todo porque estamos hablando de los países que tienen potencial", concluyó el experto.

