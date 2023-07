https://sputniknews.lat/20230730/alemania-esta-compitiendo-por-el-titulo-del-hombre-enfermo-de-europa-1142092429.html

"Alemania está compitiendo por el título del 'hombre enfermo' de Europa"

"Alemania está compitiendo por el título del 'hombre enfermo' de Europa"

Alemania podría convertirse en un 'peso muerto' que podría mermar el potencial económico de Europa, según un artículo del medio especializado en economía y... 30.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-30T20:37+0000

2023-07-30T20:37+0000

2023-07-30T20:37+0000

alemania

olaf scholz

bundesbank

economía

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

berlín

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/01/1c/1120904497_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_254ef5c2908a0025a85264f9f4d4b37f.jpg

Berlín publicó nuevas cifras sobre su desempeño económico en el reciente trimestre y los resultados no fueron nada positivos: el país prácticamente no ha crecido en lo que va del 2023. Algo sorprendente si se toma en cuenta que, apenas hace un par de años, Alemania era considerada como "el motor de la expansión" europea. Y es que a pesar de haber mostrado una ligera mejora en comparación con el primer trimestre del 2023, la situación de la economía alemana "desafía la intrépida predicción que hizo el canciller Olaf Scholz en enero que tal recesión no se materializaría en lo absoluto", destaca Bloomberg.En el artículo también se subraya que, actualmente, Alemania es un lastre para la expansión europea, ya que los pronósticos para lo que resta del año es que su situación económica no solo no mejore, sino que sea peor de lo que ya esperaban instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI).Según el FMI y el banco central alemán, el Bundesbank, el Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania se reducirá en 2023 cerca del 0,3%, una cifra que, si bien no es significa, no se había visto al menos desde 2003, cuando Berlín comenzaba a tener mejoras financieras tras casi una década de estancamiento.Una de las principales razones que influye en el desempeño económico de esta nación europea es la crisis energética derivada de las sanciones occidentales contra Rusia por el conflicto en Ucrania, lo que impide a Alemania adquirir gas y petróleo ruso, aunado a problemas demográficos y de baja productividad.A esto se suman otros retos, como la transición de vehículos de combustión interna a eléctricos y la renuencia a usar la energía nuclear como fuente de energía, dado que la transición a energías limpias no ha dado los resultados esperados.Ante esta situación, el Gobierno de Olaf Scholz ha apostado por subsidios para aumentar la producción e impulsar la industria, como el que anunció la semana pasada, por más de 20.000 millones de euros, para promover el sector manufacturero de semiconductores.Sin embargo, algunos especialistas consideran que los esfuerzos gubernamentales deberían centrarse en las pequeñas y medianas empresas, para mantener la estabilidad en el mercado laboral y tener buenos balances comerciales.

https://sputniknews.lat/20230730/europa-enfrenta-un-incremento-de-los-precios-de-vegetales-por-la-ola-de-calor-extrema-1142081498.html

alemania

berlín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, olaf scholz, bundesbank, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, berlín