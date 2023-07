https://sputniknews.lat/20230730/reportan-un-ataque-ucraniano-con-drones-en-moscu-1142077587.html

Reportan un ataque ucraniano con drones en Moscú

Reportan un ataque ucraniano con drones en Moscú

Los drones ucranianos han perpetrado un ataque nocturno que ha dañado ligeramente las fachadas de dos torres de oficinas de la City de Moscú, según ha... 30.07.2023

"Esta noche se ha producido un ataque con drones ucranianos. Las fachadas de dos torres de oficinas de la City han resultado ligeramente dañadas. No hay víctimas ni heridos", escribió Sobianin en su canal de Telegram.En los últimos meses, Kiev ha intentado en repetidas ocasiones atacar con vehículos aéreos no tripulados diferentes puntos del territorio ruso, en otra muestra de la escalada bélica que viene llevando adelante el régimen de Kiev con el respaldo de la OTAN.El propio vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, declaró que los "bastardos de Bandera" estaban eligiendo cada vez más objetivos civiles para sus ataques.La más reciente agresión perpetrada por Kiev, antes del ataque a Moscú esta madrugada del domingo, fue un ataque terrorista contra sectores residenciales en la ciudad rusa de Taganrog realizado el viernes 28 de julio.El Ministerio de Defensa de Rusia informó que Kiev llevó a cabo un ataque terrorista contra infraestructuras residenciales en Taganrog con un sistema de misiles antiaéreos S-200 modificados para ataques contra objetivos terrestres.Un día antes, el Ministerio de Defensa de Rusia había neutralizado otro ataque en Moscú con un dron ucraniano, según comunicó el alcalde Serguéi Sobianin, quien precisó que la agresión, tras el derribo de las fuerzas rosas del vehículo aéreo, no había logrado causar daños o víctimas".Otros de los objetivos que los terroristas ucranianos han intentado atacar han tenido un perfil más alto.El pasado sábado, Ucrania trató de atacar con drones instalaciones de infraestructuras ubicadas en la región central de Crimea, de acuerdo a la información proporcionada por el gobernador de la península, Serguéi Axiónov. En tanto, el miércoles 19 de julio, Rusia acusó a Ucrania de haber disparado dos drones contra la central nuclear en Zaporiyia, pero dijo que el reactor no sufrió daños."Formaciones nacionalistas ucranianas utilizaron dos drones kamikaze para atacar las instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia; uno de los drones fue destruido al acercarse a la planta”, dijo el miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado."Fue sólo por pura suerte que esto no condujo a daños en el equipo de la planta y a un desastre provocado por el hombre", añadieron.

