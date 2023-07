https://sputniknews.lat/20230724/rusia-se-reserva-el-derecho-de-responder-al-ataque-ucraniano-con-drones-contra-moscu-1141863008.html

Rusia se reserva el derecho de responder al ataque ucraniano con drones contra Moscú

Rusia se reserva el derecho de responder al ataque ucraniano con drones contra Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia se reserva el derecho de responder con dureza a los ataques ucranianos con drones contra la península de Crimea y Moscú, publicó el... 24.07.2023, Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que dos drones ucranianos fueron suprimidos con guerra electrónica sobre Moscú y se estrellaron sin causar víctimas, así como informó de un fallido ataque de 17 vehículos aéreos no tripulados contra Crimea; tres cayeron en esta península, sin causar víctimas, y los restantes 14 fueron derribados por las defensas aéreas o neutralizados con guerra electrónica, la mayoría, sobre el mar Negro. La nota subraya que "Ucrania ya asumió la responsabilidad por los ataques" y el ministro de Transformación Digital del país, Mijaíl Fiódorov, confirmó la implicación de Kiev en los ataques y prometió que su número crecerá. Rusia, continúa, califica estos ataques como intimidación de la población civil ya que "no gozan de sentido militar alguno", así como los condena enérgicamente y llama a las organizaciones internacionales a hacer una evaluación adecuada. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó lo sucedido como "un acto de terrorismo internacional". En este contexto, el jefe del Comité de Defensa del Consejo de Rusia, Víctor Bóndarev, señaló en su canal de Telegram que "Kiev no oculta sus objetivos terroristas y tampoco tiene reparos en declararlo públicamente". Aseguró que las tropas de guerra electrónica mantienen adecuadamente la defensa no solo en la zona de la operación militar especial, sino también en todo el territorio ruso.

