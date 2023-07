https://sputniknews.lat/20230730/rusia-frustra-un-ataque-de-ucrania-con-25-drones-contra-objetivos-en-crimea-1142080501.html

Rusia frustra un ataque de Ucrania con 25 drones contra objetivos en Crimea

Ucrania intentó llevar a cabo un ataque contra Crimea utilizando 25 drones, todos los cuales fueron destruidos por la defensa antiaérea o medios de guerra... 30.07.2023

"Anoche, se frustró un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con 25 aeronaves no tripuladas contra objetivos en la península de Crimea", declaró la dependencia militar.Las defensas antiaéreas destruyeron 16 drones, según la Defensa; los restantes nueve fueron suprimidos con guerra electrónica y se estrellaron en el mar Negro y en las aguas adyacentes al cabo Tarjankut, en el extremo oeste de Crimea.Poco antes del episodio en Crimea, la Defensa informó de un ataque ucraniano con drones a Moscú, que tampoco causó víctimas.Un vehículo aéreo no tripulado fue derribado a las afueras de la capital rusa; otros dos, neutralizados con guerra electrónica, se estrellaron en la City de Moscú, zona de rascacielos que acoge oficinas empresariales, espacios habitables, locales comerciales y de entretenimiento.Este episodio en la capital rusa es la tercera vez en lo que va de este mes que Kiev intenta atacar Moscú con vehículos aéreos no tripulados.

