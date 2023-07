https://sputniknews.lat/20230731/baikal-el-lago-mas-profundo-del-mundo-1142106263.html

Baikal, el lago más profundo del mundo

Conoce el Baikal, situado al este de Siberia en Rusia, considerado el lago más profundo del planeta y la reserva de agua dulce más grande del continente euroasiático.

Lago BaikalLa profundidad de Baikal es de 1.642 metros, lo que lo convierte en el lago más profundo del mundo. Gracias a su tamaño, este embalse alberga 23 kilómetros cúbicos de agua dulce, lo que equivale al 20% de las reservas mundiales.OrigenLa cuenca del lago se formó debido a procesos tectónicos. El Baikal es el lago más antiguo del planeta, tiene una edad aproximada de 25 millones de años. Cada año, las orillas del lago Baikal crecen 2 centímetros y por eso algunos científicos incluso suponen que dentro de cientos de miles de años el lago tiene posibilidades bastante reales de convertirse en un mar o un océano.Tiempo y climaLas enormes masas de agua que contiene el lago Baikal tienen un efecto especial en el clima costero y, por lo tanto, se forman unas condiciones microclimáticas inusuales, con inviernos cálidos y veranos fríos. Las masas de agua del lago actúan como un enorme estabilizador natural que lo hace más cálido en invierno y más frío en verano que, por ejemplo, en la ciudad de Irkutsk, situada a sólo 70 km del lago. En verano, la temperatura del aire puede alcanzar los +35 °С.En invierno, las aguas del Baikal están cubiertas por un hielo increíblemente claro y liso. La temperatura sobre la superficie del lago en pleno invierno es de unos -21 °C, y de cinco a 10 °C más alta en las orillas, con una media entre -10 °С y -17 °С. Por la baja evaporación del lago, muy raramente se forman nubes aquí, por lo que la zona del lago Baikal destaca por la alta duración total de la insolación. Los días nublados son raros aquí.Debido a su baja mineralización, el agua del lago destaca por su asombrosa pureza, transparencia (visible a 40 metros de profundidad) y saturación de oxígeno. En primavera, el agua es especialmente transparente y de un intenso color azul. La temperatura media anual de la superficie del agua es de unos +4 °С. En verano, el agua alcanza +17 °С, y en la superficie puede llegar a +23 °С.Uno de los asombrosos misterios del lago Baikal es la aparición, durante el invierno, de enormes anillos oscuros en el hielo, visibles desde arriba. Probablemente se forman como resultado de la liberación de metano desde las profundidades del lago.Flora y faunaEl agua del Baikal está habitada por numerosos organismos vivos debido a su alto contenido en oxígeno. Los invertebrados más pequeños se los puede encontrar en el 80% del volumen de agua. Los salientes pedregosos están llenos de colonias de esponjas exóticas. Las larvas de insectos, entre las que hay más de 50 variedades de polillas, se encuentran en el fondo de las bahías.La naturaleza del Baikal ha proporcionado una vida cómoda a muchas especies de peces de 13 familias. Pero la pesca incontrolada ha provocado una disminución de las valiosas poblaciones, y algunas especies están incluidas en la lista de las prohibidas para la pesca comercial: comephorus grande y pequeño; tímalo blanco; esturión siberiano; ómul; salvelino, lota del Baikal y otros.La naturaleza única y la heterogeneidad del clima se convirtieron en las razones de la diversidad de aves nidificantes y migratorias que prefieren los acantilados, los deltas de los ríos y las bahías: becadas, gansos, ánades reales, cisnes cantores, etc. En la región del Baikal existen varias subespecies de la familia de las águilas.La naturaleza del lago Baikal cuenta con más de 2.000 variedades de plantas.¿Cuál es la mejor época para visitar el lago?Baikal es magnífico en todas las estaciones del año. En invierno fascinará a quienes quieran encontrarse en un auténtico cuento de hadas ruso y contemplar la belleza de los famosos hielos del Baikal. La mejor época para visitarlo es de enero a abril porque es el momento de patinar en el Baikal, esquiar, hacer snowboard, pescar en el hielo o bañarse en aguas termales.En verano, la temporada alta comienza a finales de junio y dura hasta agosto porque el agua del lago se calienta hasta 20 grados, por lo que es posible combinar con seguridad los baños de sol con actividades recreativas. Durante la época estival, turistas y lugareños organizan caminatas, reservan excursiones, van a campamentos, pescan y andan en cuatrimotos.¿Cómo llegar al lago Baikal?Para ir de la capital rusa al Baikal, primero es necesario llegar a las ciudades vecinas: Irkutsk, Severobaikalsk o Ulán-Udé. A la hora de elegir la ciudad destino, hay que centrarse en la parte del lago en la que se quiere estar. Si vas al norte del Baikal, donde hay aguas termales, necesitas ir a Severobaikalsk; al sur, Irkutsk o Ulán-Udé. Desde las ciudades cercanas al lago se llega al lugar en tren eléctrico, transbordador, un coche particular o taxi. Cualquier medio de transporte te llevará no al lago propiamente dicho, sino a los pueblos vecinos: Sliudianka, Listvianka, Juzhir en Oljón o Bolshoye Goloústnoye. Más allá, la carretera simplemente se interrumpe.¿Qué ver en el lago Baikal?IrkutskIrkutsk, que debe su nombre al río Irkut, es mucho más que el impresionante lago Baikal. Fundada en 1661, una de las mayores ciudades de Siberia, alberga a más de medio millón de habitantes y es un centro de actividades culturales y ofrece numerosas atracciones turísticas. Irkutsk es conocida como el París de Siberia y es, de verdad, una joya arquitectónica. El centro histórico de la ciudad está inscrito en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la Unesco.Ulán-UdéUlán-Udé se fundó en 1666 y, debido a su ubicación en las rutas comerciales entre Rusia, China y Mongolia, se convirtió en una próspera ciudad comercial. Hoy la ciudad sigue siendo un importante centro comercial e industrial de Siberia Oriental, situado en el kilómetro 5.640 del ferrocarril transiberiano. Es la capital de la república de Buriatia y el hogar de buriatos, evencos y rusos. La ciudad en sí tiene un marcado aire asiático, quizá por la mezcla cultural y la proximidad a Mongolia.SeverobaikalskEl mayor asentamiento a orillas del lago Baikal. Fue fundada en 1974. La historia de esta ciudad de Buriatia está firmemente ligada a la línea principal Baikal-Amur, en cuya construcción participaron muchos de sus habitantes.Isla OljónEs el centro geográfico de la cultura y la etnia buriatas, cuya conservación ha estado protegida durante siglos por las duras aguas del lago Baikal. El origen de la isla, así como toda la vida posterior en sus extensiones, están rodeados de mitos, dictados por las tradiciones y costumbres de la población indígena hasta nuestros días. Según las leyendas, el jefe de todos los chamanes, Jan Jute-Baabai, descendió aquí del cielo. Desde entonces, se han realizado sacrificios en cantidades inimaginables en la Roca de Chamanka, donde habitaba el espíritu de Jan.Es la capital de la isla Oljón y el mayor asentamiento donde viven permanentemente unas 1.500 personas. Los turistas que vienen a Oljón suelen alojarse aquí. Aquí se encuentra el Museo de la Tradición Local, que contiene más de 5.000 exposiciones diferentes sobre la historia y la naturaleza de Oljón, así como sobre la antigua cultura de los residentes locales.Es una de las principales atracciones de la isla de Oljón. Se halla en el punto más extremo del cabo Burján. Desde lejos, cerca del cabo, se pueden contemplar 13 pilares rituales, que reciben el nombre de la palabra buriata serge, que significa cría de animales. Serge señala que la zona donde está instalado tiene un amo. No está permitido destruir el serge, debe deteriorarse por sí mismo. Está relacionado con el culto al caballo, los anfitriones e invitados ataban sus caballos a él, y es un símbolo del árbol de la vida. Hay una gruta y una cueva pasante en la roca. De acuerdo con la leyenda, el maestro chamán de la isla, Ezhin, vivía aquí y realizaba rituales y sacrificios a los dioses. Existen varias entradas a la cueva, la más cómoda está en el lado oeste y tiene forma de dragón.ListviankaListvianka recibe el nombre de la puerta del Baikal, ya que es el nacimiento del río Angara, que fluye desde el lago. El pueblo está situado relativamente cerca de Irkutsk: sólo una hora y media en autobús y ya se llega a la orilla del Baikal.SliudiankaSe encuentra justo a orillas del lago Baikal, literalmente en el punto más occidental del gran lago. Fue antaño un asentamiento obrero de rápido crecimiento, uno de los principales centros industriales del Baikal. En el transcurso de la perestroika, la industria decayó bruscamente, y en los últimos años el turismo se ha ido desarrollando en la ciudad. Está situada en el ferrocarril transiberiano; al oeste se encuentran los hermosos montes Jamar-Daban, que atraen a los aficionados al turismo ecológico y de montaña.Rutas turísticas y excursionesLa principal ruta turística pasa por el pueblo de Bolshie Kotí, la península de Sviatói Nos, la isla de Oljón y la bahía de Peschánaya. En la orilla oriental del lago Baikal se puede contemplar la bahía Barguzinski, con la zona recreativa Puerto Baikal, construida junto a ella. Cerca se encuentra el pueblo de Maksimija, donde se suele reservar una excursión a la península de Sviatói Nos y al museo al aire libre Svétlaya Poliana. El alojamiento por las noches se organiza en los pueblos de Enjaluk y Sujaya tanto en residencias privadas como en casas de reposo. Entre estos pueblos se encuentra la fuente termal de Zagza.

