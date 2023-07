https://sputniknews.lat/20230731/lo-que-se-sabe-sobre-la-turista-mexicana-que-fue-victima-de-abuso-sexual-en-paris-1142094140.html

Lo que se sabe sobre la turista mexicana que fue víctima de abuso sexual en París

La versión de la policíaLos investigadores de la policía dijeron que la joven mexicana fue agredida por cinco hombres, de acuerdo con una nota del diario francés Le Parisien.La turista iba acompañada de tres amigos mexicanos, dos hombres y una mujer, con los que había salido de fiesta, señaló el periódico. De acuerdo con esta versión, la mujer se encontró a un hombre que le ofreció una cerveza "muy amarga", sin que sus amigos se dieran cuenta. Instantes después, fue aislada y llevada hacia unos arbustos, donde fue violada sucesivamente por los cinco hombres, según denunció la mexicana ante las autoridades en su primera declaración. Un testigo que escuchó los gritos se acercó, provocó la fuga de los sospechosos y alertó a los servicios de emergencia.Los presuntos agresores ya están libres Tras la denuncia de la víctima, agentes policiales recorrieron la zona, realizaron operativos y detuvieron a dos sospechosos.Ambos jóvenes, quienes negaron cualquier implicación en los hechos, fueron puestos en libertad 48 horas más tarde, aunque habían sido reconocidos por el único testigo.De acuerdo con Le Parisien, los dos hombres fueron liberados por falta de pruebas, además de que la mujer ya no acudió a ratificar su denuncia.Sin rastro de la víctima Según la versión de la Policía, los agentes que intervinieron constataron que la víctima se encontraba "en estado de shock grave" y que "habían aparecido hematomas en ambas piernas".La víctima, quien fue trasladada en un primer momento al hospital Georges Pompidou para un primer examen, un análisis de orina y la posibilidad de recibir una triple terapia, fue trasladada después a las instalaciones de la policía judicial.La joven —que no habla francés— iba a presentar una denuncia, en presencia de un traductor, y luego sería trasladada a una unidad médica de la policía para que le realizaran nuevos exámenes con el fin de extraer rastros y ADN que ayudaran a condenar a sus violadores. Sin embargo, la turista mexicana insistió en irse. "La OPJ [policía judicial] no pudo obligarla a quedarse y anotó sus datos de contacto. Su acompañante también se fue", dijo un policía a Le Parisien.México ofrece su apoyoLa Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado el 29 de julio en el que señala que está en "estrecho contacto" con los investigadores de la policía francesa para asegurarse de brindar asistencia consular a la víctima. Ese mismo día, la embajada de México en Francia señaló que "ha estado en contacto con la víctima, brindándole la debida asistencia" y protección consular.Vanessa Calva Ruiz, directora de servicios consulares de la Cancillería mexicana, dijo que se vigilará ante todo "la integridad, privacidad y bienestar de la persona afectada".Entretanto, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está muy atenta al "lamentable" caso, mientras que la embajadora mexicana en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, se solidarizó con la víctima y pidió "el máximo respeto por su privacidad para evitar que daños adicionales sean causados por esta situación tan sensible".Un delito al alzaDe acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por las autoridades francesas, los delitos sexuales han aumentado en los últimos años en este país europeo.Según dichas cifras, en 2022 se registraron 38.400 víctimas de violación o intento de violación en Francia, 33% más que las reportadas en 2021, 11% más que en 2020 y 19% más que en 2020.Una zona peligrosaEl caso de la turista mexicana no es el primero que se presenta en el Campo Marte.El pasado abril, también durante la madrugada, una joven turista alemana fue víctima de un intento de violación por parte de un hombre de 23 años. La víctima fue defendida por un vendedor ambulante y el agresor fue detenido, procesado y condenado a dos años de prisión.En febrero, dos jóvenes hermanas brasileñas fueron abordadas por varios hombres. La hermana menor fue violada. Otro caso similar ocurrió en septiembre de 2022.En tema de la seguridad en el Campo Marte se ha convertido ya en parte de debate político en la capital francesa, en el que políticos de derecha han cuestionado los resultados de seguridad de la alcaldesa Anne Hidalgo.Philippe Goujon, representante del distrito 15, que linda con el Campo de Marte, se pronunció apasionadamente sobre la situación del lugar y lo describió como una "zona sin ley".Rachida Dati, del distrito 7, planteó que se construya una valla en el perímetro del Campo y que se cierre por las noches.

