México colaborará en la búsqueda de paz entre Rusia y Ucrania solo si aceptan ambas partes

México colaborará en la búsqueda de paz entre Rusia y Ucrania solo si aceptan ambas partes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país participará en la solución al conflicto entre Rusia y Ucrania solo si ambas naciones... 31.07.2023

De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, el 5 y 6 de agosto de este año se llevarán a cabo conversaciones en Arabia Saudita para llegar a un acuerdo pacífico entre Moscú y Kiev, donde estarán naciones como India y Brasil. Sin embargo, a este evento no ha sido invitado el Gobierno ruso.Al ser cuestionado sobre el tema por Sputnik, el mandatario expuso la postura de México al respecto.López Obrador agregó que, de existir voluntad para el acercamiento en favor de una solución pacífica, su Gobierno colaborará en esa tarea. También recordó su propuesta para las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que estaba compuesta por el papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el primer ministro de India, Narendra Modi."Es la comisión que estamos proponiendo para que intervengan con Rusia y con Ucrania, con los gobiernos de esos países y que se establezca un diálogo, una mesa, para conseguir la paz", apuntó el presidente mexicano.Al concluir, reiteró que la nación latinoamericana solo participará en la resolución si están tanto Rusia como Ucrania.Anteriormente, López Obrador defendió la neutralidad de México en el conflicto entre Kiev y Moscú. "No permitimos que nos digan con quién debemos mantener relaciones y con quién no", acotó el 27 de diciembre de 2022.También ha impulsado tareas para que tanto su nación como el resto de América Latina impulsen el fin de este conflicto.El mandatario latinoamericano mencionó el 14 de abril pasado que estaba abierto a firmar una declaratoria conjunta de paz sobre el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En este documento estarían algunos de los países de América Latina, especialmente los que conforman la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación. Estos son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Venezuela y San Vicente y las Granadinas.

