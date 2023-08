https://sputniknews.lat/20230801/el-presidente-nicaraguense-afirma-que-eeuu-y-la-otan-intentan-destruir-a-rusia-1142140588.html

El presidente de Nicaragua acusa a EEUU y la OTAN de intentar destruir a Rusia

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que los Estados Unidos y la OTAN intentan destruir a Rusia mediante el conflicto en... 01.08.2023

Ortega señaló que el conflicto bélico está debilitando la economía y la estabilidad social en los propios países europeos y también en Estados Unidos. "Ahí no hay más alternativa que la paz, es la única alternativa y que la OTAN se retire y que deje que Rusia con Ucrania se pongan de acuerdo para lograr la paz, porque Rusia no aspira a hacerse dueña de Ucrania y ocupar Ucrania, no está en los objetivos de la operación militar especial que había explicado el presidente Putin", agregó el gobernante centroamericano. Recordó que Rusia reivindica un territorio (Lugansk y Donetsk) habitado por la población rusa "que ha sido perseguida, asesinada y donde no se respetaron las reglas de la mal llamada democracia". Nicaragua es uno de los principales socios políticos de Rusia en el hemisferio occidental, pero además las relaciones económicas han crecido en los últimos años como lo demostró el intercambio bilateral de mercancías en 2021, que aumentó tres veces, superando los 160 millones de dólares.

