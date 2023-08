https://sputniknews.lat/20230801/gobierno-de-mexico-reconoce-repunte-de-casos-de-covid-19-y-aclara-que-la-situacion-esta-en-calma-1142143660.html

El Gobierno de México admite repunte de casos de COVID-19 y asegura que "la situación está en calma"

El Gobierno de México admite repunte de casos de COVID-19 y asegura que "la situación está en calma"

El subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, reconoció el incremento de casos de COVID-19 en el país latinoamericano durante las últimas semanas... 01.08.2023, Sputnik Mundo

El funcionario explicó los detalles de lo que ocurre con el SARS-CoV-2, esto después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitiera un comunicado donde alerta sobre los nuevos contagios, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y el aislamiento de personas con fiebre y posibles síntomas de la enfermedad."Es importante no sobredimensionar o exagerar la preocupación sobre algo que clara y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, y coincidimos, es que la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y estimados. ¿Quién hizo esa estimación? Efectivamente, la Secretaría de Salud [de México]", comentó en conferencia de prensa.López-Gatell detalló que el incremento sobre todo en casos estimados, que son aquellos que no requieren hospitalización, se dio en las semanas 25 a 27 de este año, es decir, durante la primera mitad de julio. "Respecto a la hospitalización hemos notado que algunas personas no recibieron esquemas de vacunación completos, pero la ocupación es mínima. El Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] solo tiene 19 personas hospitalizadas por COVID en todo el país y el porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas y subsistemas del Sistema Nacional de Salud y menor a a 0,5% para las personas que pueden estar en terapias intensivas", expuso.El subsecretario de Salud mexicano reiteró que no existe alerta por el alza del número de personas contagiadas con COVID-19, ya que "es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus"."En otros países como Estados Unidos se han manifestado esos cambios, hay un acoplamiento epidemiológico por la cercanía [con ese país] (...). Solo hay una variación en la intensidad de presentación de los casos", acotó.Según el último informe de la Secretaría de Salud mexicana, con corte al 24 de julio de este año, los estados del país con más casos activos estimados son:Apenas el pasado 9 de mayo el Gobierno de México puso fin a la declaratoria de emergencia por COVID-19. Ese anuncio se dio días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retirara el estatus de pandemia por esta enfermedad, tras llevar más de tres años bajo ese estatus. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aclaró que esto no es motivo para dejar de tener precauciones con el fin de evitar la enfermedad. "La semana pasada, el COVID-19 se cobraba una vida cada tres minutos y estas son solo las víctimas mortales que conocemos", lamentó Ghebreyesus.

