Hunter Biden: justicia a la carta en EEUU acorrala al presidente Biden

Hunter Biden: justicia a la carta en EEUU acorrala al presidente Biden

Congresistas de EEUU quieren saber el porqué de este trato preferencial de la Justicia. Rusia está noqueando a la OTAN. Expresidente paraguayo Cartes patea el...

Hunter Biden: justicia a la carta en EEUU acorrala al presidente Biden Hunter Biden: justicia a la carta en EEUU acorrala al presidente Biden

Congresistas vs. Justicia y Hunter BidenA juzgar por las noticias procedentes de EEUU, hay congresistas descontentos con el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, con la Fiscalía del país, suspendido la semana pasada por la jueza de la Corte Federal de Delaware, Maryellen Noreika. Un grupo de legisladores republicanos ha comenzado la investigación de ese polémico acuerdo.En su carta al fiscal general, Merrick Garland, que citan los medios, los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes exigieron acceso a documentos de información adicional sobre el acuerdo que, según ellos, "plantea serias dudas –especialmente cuando se combinan con las recientes acusaciones de los denunciantes– de que el Departamento ha dado un tratamiento preferente al señor Biden en el curso de su investigación".Rusia destroza las estrategias de la OTAN en UcraniaEl analista militar Franz-Stefan Gady, quien visitó las líneas del frente y conversó con los militares ucranianos, declaró a la cadena CNN que las operaciones son más de carácter táctico que sincronizadas. "Ucrania tendrá que coordinar y adaptar mejor sus tácticas actuales, sin lo cual los equipos occidentales no resultarán [tácticamente] decisivos a largo plazo", agregó.En este sentido, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, detalló que desde el 4 de junio, cuando Kiev lanzó su contraofensiva, las tropas ucranianas han perdido 415 tanques. Agregó que en total se habían destruido más de 1.300 vehículos blindados de diversas clases, dos tercios de los cuales eran de fabricación occidental.Expresidente paraguayo Cartes patea el tableroPedro Ovelar, abogado del expresidente paraguayo Horacio Cartes, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por la creación, desde 2018, de una gran confabulación para perseguir al exmandatario. La denuncia apunta al Gobierno de Mario Abdo Benítez y la Comisión Bicameral de Investigación [CBI] del Congreso Nacional sobre lavado de dinero como origen de la persecución.Asimismo, destaca el objetivo de atraer la atención de otros países como Brasil y EEUU. Este último incluso impuso sanciones económicas sobre Cartes quien destapa la olla de la política paraguaya a falta de dos semanas para la asunción del próximo presidente, Santiago Peña.Selección de candidato a la alcaldía de Bogotá genera crisis en emblemático partido de izquierdaEl partido político Polo Democrático Alternativo, una de las fuerzas políticas de izquierda más importantes de Colombia, vive una crisis interna. La razón: supuestas irregularidades en la selección de su candidato a la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país. Su dirigencia habría ayudado a posicionar a Gustavo Bolívar como candidato oficial, saltándose el debido proceso de selección y sin permitir que otros postulantes pudieran competir.El concejal Carlos Carrillo ha denunciado este accionar que le ha impedido participar como precandidato al cargo. "Aquí no hubo elecciones primarias, lo que hay es una pequeña camarilla de cinco hombres tomando las decisiones en la sala de algún club social", manifestó el denunciante concejal Carrillo, al ser consultado por Octavo Mandamiento.La Inteligencia Artificial, potente herramienta que transformará la Industria FinancieraLa Inteligencia Artificial [IA] está transformando la industria financiera al permitir a las empresas automatizar procesos, mejorar la eficiencia, y brindar servicios personalizados a los clientes. Las aplicaciones de la IA en finanzas son variadas, y van desde el análisis de datos, hasta la detección de fraudes y el trading algorítmico.Javier López, trader profesional y formador de traders, señaló a Sputnik que "la inteligencia artificial puede ser una herramienta que brinde muchas ventajas, como agilidad y automatización. Sin embargo, lo más importante en las finanzas siempre será la educación, puesto que esta tecnología puede ayudarte a ganar dinero, pero sin educación no sabrás qué hacer con ese dinero, cómo invertirlo y sacarle provecho".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

