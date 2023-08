https://sputniknews.lat/20230801/la-permuta-financiera-de-latinoamerica-hacia-china-es-un-paso-mas-al-debilitamiento-del-dolar-1142142346.html

La 'permuta' financiera de Latinoamérica hacia China es "un paso más al debilitamiento del dólar"

La 'permuta' financiera de Latinoamérica hacia China es "un paso más al debilitamiento del dólar"

La decisión de Argentina de pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI) con yuanes es un paso más hacia un mayor uso de la moneda china en el continente y... 01.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-01T18:11+0000

2023-08-01T18:11+0000

2023-08-01T18:11+0000

💬 opinión y análisis

economía

💶 divisas

china

🌏 asia

argentina

yuan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/01/1142145209_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_1c109b4aee69ed94b7c05967ce1c2cdb.jpg

Argentina cumplirá con un pago de 2.700 millones de dólares al FMI por medio de yuanes y de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de 1.000 millones de dólares, informó el ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa. En sus palabras, este acuerdo permitiría a Buenos Aires cumplir sus obligaciones con el FMI "sin tener que utilizar un solo dólar de las reservas".La ayuda de Pekín a los Estados latinoamericanos para usar el yuan y reemplazar la deuda denominada en dólares contribuye a expandir la demanda de la moneda china y extender su papel del comercio a otras áreas, afirmó Bian Yongzu, analista y profesor invitado en la Universidad de Yale.Recordó que las liquidaciones de comercio internacional se hacían utilizando el dólar, pero a medida que EEUU entra en un ciclo de subida de los tipos de interés, muchos países tienen cada vez menos reservas en dólares. Agregó que en este caso la demanda de yuan aumentará. Además, en sus palabras, a medida que crece su poderío nacional, China espera que su moneda pueda desempeñar un papel más importante en la escena internacional."Vemos que el dólar estadounidense entró en un ciclo de tipos de interés al alza y utiliza constantemente su hegemonía financiera para reprimir a una serie de países, entre ellos China. En estas circunstancias, la permuta financiera de China con los países latinoamericanos es a la vez resultado de la demanda mutua y de la elección del mercado", precisó.En cuanto a la influencia de Washington en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bian Yongzu destacó que en la actualidad la participación del fondo estadounidense en el FMI no disminuyó y sigue representando el mayor porcentaje. Sin embargo, la influencia del dólar en el ámbito financiero mundial sí está cayendo.Agregó que la influencia de la divisa de EEUU está disminuyendo, aunque todavía conserva su influencia con bastante seguridad."El declive del dólar es un proceso lento. Si no hay otros factores en el futuro, no hay que descartar que la influencia del dólar se mantenga durante mucho tiempo", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230731/argentina-entre-la-campana-electoral-y-las-relaciones-con-china-y-el-fmi-1142121923.html

china

🌏 asia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 💶 divisas, china, 🌏 asia, argentina, yuan