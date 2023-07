https://sputniknews.lat/20230731/argentina-entre-la-campana-electoral-y-las-relaciones-con-china-y-el-fmi-1142121923.html

Argentina: entre la campaña electoral y las relaciones con China y el FMI

Argentina: entre la campaña electoral y las relaciones con China y el FMI

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, se refirió a la negociación de la deuda pública con el organismo de crédito. En tanto, la oposición se impuso en la provincia de Chubut, a dos semanas de las elecciones PASO. Esta y otras noticias en 'En órbita'.

Sergio Massa, titular de Economía y precandidato del oficialismo (Unión por la Patria), anunció que el país "no usará un solo dólar de sus reservas" para pagar su deuda pública al Fondo Monetario Internacional (FMI).Para este lunes 31 de julio estaba previsto el pago de vencimientos por 2.700 millones de dólares al organismo de crédito multilateral.El jerarca confirmó que se utilizarán 1.000 millones de dólares aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF).Y se sumaron 1.700 millones adicionales, a abonarse en yuanes, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap.También conocido como permuta financiera​, el swap es un contrato donde dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras."Lo que dice Massa, de pagar sin usar un solo dólar de las reservas del Banco Central, es una obviedad. En realidad, estas reservas no aguantarían ese monto, porque el país está tocando fondo. No hay forma de pagar con las reservas", dijo a En órbita el economista argentino Juan Valerdi.El entrevistado explicó que esto se debe a que "en los últimos años, y en especial últimamente, por el impacto de la sequía que implicó una no recaudación de 6.000 millones de dólares y un no ingreso de 20.000 millones de exportaciones primarias".En tanto, Massa criticó al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y señaló que "el acuerdo con el FMI es, probablemente, la peor herencia del Gobierno anterior".El precandidato presidencial del oficialismo agradeció a la CAF y al Gobierno chino, al tiempo que criticó a quienes esperaban que la operación no se aprobara y "pusieron palos en la rueda".Por otra parte, en la provincia de Chubut el candidato del opositor Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, se impuso en las elecciones con 35,71% de los votos.Superó por 1,6 puntos al postulante de "Arriba Chubut", Juan Pablo Luque, que llegó al 34,11% y reconoció la derrota como un "acto de salud democrática".Sobre los efectos de este nuevo triunfo opositor en una provincia, y a unas dos semanas de los comicios internos, conversamos con el sociólogo argentino y doctor en Ciencias Económicas, Jorge Elbaum.Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el domingo 13 de agosto. Allí se definirán a los candidatos a presentarse a los comicios generales, previstos para el 22 de octubre.En esta edición de En órbita también nos referimos —entre otros temas—a la situación judicial del hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, detenido a raíz de una investigación por presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Conversamos con Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la Revista P&M.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

