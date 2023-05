https://sputniknews.lat/20230512/el-mapa-electoral-de-argentina-la-disputa-politica-se-traslada-a-las-provincias-1139342742.html

El mapa electoral de Argentina: la disputa política se traslada a las provincias

En pleno año electoral, 21 de las 23 provincias argentinas definen en las urnas a sus nuevas autoridades. Por ahora, los oficialismos provinciales han... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Argentina se encuentra en un momento de contienda electoral, no solo a nivel nacional, sino regional. Además de elegir al próximo presidente —que asumirá el 10 de diciembre de 2023— y a la mitad de un nuevo Congreso Nacional, los argentinos deberán elegir nuevos gobernadores en 21 de las 23 provincias del país.Las provincias de Neuquén (centro) y Río Negro (centro sur) eligieron el 16 de abril, sin haber realizado elecciones primarias, a Rolando Figueroa, del partido Comunidad y a Alberto Weretilneck, de Juntos Somos. Por su parte, Jujuy (noroeste), Misiones (noreste) y La Rioja (noroeste) definieron su gobernador y otras autoridades provinciales el 7 de mayo.NeuquénFigueroa triunfó en la provincia con 35,6 % de apoyos y puso fin a más de 60 años en el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El gobernador electo, resultó ganador por una diferencia de menos de tres puntos contra los apoyos de su principal rival, Marcos Koopmann, actual vicegobernador del MPN.El dirigente, que había pertenecido al partido hegemónico de la provincia, se apartó en 2021 y fundó el partido Comunidad. Para la contienda regional reunió el apoyo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y el actual jefe del Gobierno de Buenos Aires y candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. El político también logró apoyos locales de algunos sectores del socialismo y el peronismo.La elección dejó en tercer lugar al candidato del Frente de Todos, Ramón Rioseco (12,6%), en cuarto a Carlos Eguía de la Libertad Avanza —sector liderado por Javier Milei— (8%) y en quinto a Pablo Cervi, de Juntos por el Cambio (3,8%).Río NegroEl senador nacional Alberto Weretilneck, candidato por Juntos Somos, obtuvo su tercer triunfo al frente de la gobernación de la provincia rionegrina. El político vuelve al Ejecutivo de la provincia tras haber ocupado el cargo entre 2012 y 2019.Con amplio apoyo popular (42%) y una ventaja de 18 puntos, superó a Aníbal Tortoriello, candidato de Cambia Río Negro, que tenía apoyos del macrismo, y a Silvia Horne —exdiputada nacional del Frente de Todos— por Vamos por Todos, y al candidato de Milei, Ariel Rivero, representante de la fuerza Primero Río Negro.Si bien Weretilneck había recibido apoyos desde el Frente de Todos en la fórmula que integraba el candidato junto a Pedro Pesatti, el gobernador electo puso una distancia con el Gobierno Nacional al asegurar que esta elección nada tenía que ver con la política nacional.JujuyCon casi el 50% de los votos, Carlos Sadir, el actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, ganó la gobernación como candidato del Frente Cambia Jujuy.Sadir sucederá a Gerardo Morales, titular de la Unión Cívica Radical, quien competirá en las internas de Juntos por el Cambio. Morales había tomado notoriedad por su enfrentamiento con la activista Milagro Sala, encarcelada en 2016.El candidato superó a Rubén Rivarola del Partido Justicialista, a Alejandro Vilca del Frente de Izquierda, al candidato de Unidad por Jujuy, Juan Cardozo y a la candidata libertaria Cecilia Casasco, entre otros.Su victoria fue celebrada por el propio Morales y los dirigentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.MisionesLos resultados en la provincia favorecieron al exgobernador misionero Hugo Passalacqua (2015-2019), que arrasó con más del 60% de los votos. Passalacqua dará continuidad al oficialismo local tras suceder a Oscar Herrera Ahuad.El candidato por el Frente para la Concordia ganó por amplia mayoría a su principal rival, Martín Arjol, de Juntos por el Cambio. El tercer y cuarto lugar en la elección provincial fue ocupado por Isaac Lenguaza y Julia Perie, ambos con menos de 5% de apoyos.La RiojaRicardo Quintela se impuso en los comicios de La Rioja con más del 50% de los votos por lo que llevará adelante su segundo mandato al frente del Ejecutivo local.El resultado no fue sorpresivo debido a que el partido, que integra el Frente de Todos, gobierna de forma consecutiva en la provincia desde 1983.El candidato de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, y de la Libertad Avanza, Martín Menem —sobrino del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999)—, resultaron en segundo y tercer lugar con 31,89% y 15,56%, respectivamente.La victoria de Quintela fue celebrada por el presidente Alberto Fernández, que manifestó a través de Twitter una "gran alegría" tras felicitar al gobernador electo y destacar el trabajo que desarrolló el político en la provincia.Próximas fechasLas provincias de Tierra del Fuego (sur), Salta (noroeste) y la Pampa (centro) elegirán al próximo gobernador, entre otras autoridades locales, el 14 de mayo. Tierra del Fuego prevé una instancia de balotaje para el 28 de mayo.San Juan (centro-oeste) y Tucumán (noroeste) tenían previsto desarrollarlas el mismo día, pero la Corte Suprema de Argentina ordenó suspender las elecciones para la gobernación en ambas provincias, lo que recibió críticas de parte del Gobierno. Si bien la elección de gobernador y vicegobernador fue suspendida, las elecciones legislativas sí podrían seguir su curso en San Juan. El 11 de junio se realizarán los comicios en la provincia de San Luis y el 25 de junio en Córdoba (centro) y Formosa (norte).Chubut (sur) celebrará los comicios el 30 de julio y en septiembre será el turno de Santa Fe, Chaco y Mendoza, el 10, 17 y 24 de septiembre, respectivamente. Tanto Santa Fe como Mendoza contarán con una instancia de primarias.En el caso de Entre Ríos, Catamarca, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) las autoridades resolvieron que las elecciones serán simultáneas a las nacionales, por lo que las primarias serán el 13 de agosto y las provinciales el 22 de octubre.Corrientes y Santiago del Estero no eligen gobernador este año porque lo hicieron en 2021. Sin embargo, la provincia correntina renovará las bancas de su legislatura el 11 de junio.

