https://sputniknews.lat/20230429/la-economia-argentina-se-desestabiliza-a-pocos-meses-de-las-elecciones-1138823201.html

La economía argentina se desestabiliza a pocos meses de las elecciones

La economía argentina se desestabiliza a pocos meses de las elecciones

Tras la fuerte corrida cambiaria que impactó esta semana a la Argentina, el economista Agustín Kozak dialogó con GPS Internacional para analizar las... 29.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-29T05:45+0000

2023-04-29T05:45+0000

2023-04-29T05:45+0000

gps internacional

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

alberto fernández

mercosur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1d/1138823909_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8aba1e352cdcca6dcaca2c6cbe2d8de2.jpg

La economía argentina se desestabliza a pocos meses de las elecciones La economía argentina se desestabliza a pocos meses de las elecciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que mantiene el diálogo con el Gobierno argentino para reforzar el programa suscrito en marzo de 2022 para refinanciar un crédito de 44.000 millones de dólares, en medio de una corrida cambiaria que en los últimos días ha depreciado la moneda local. En este marco, "Argentina está atravesando una severa corrida cambiaria, en donde hay que entender que participan dos grupos de elementos", expresó el economista argentino.En primer lugar, "se destacan los fundamentos macroeconómicos endebles, dentro de cuales se destacan: el déficit fiscal financiado con emisión, el tipo de cambio oficial atrasado, sobre endeudamiento de corto plazo y bajos niveles de reserva", dijo. Por otro lado, "existen las expectativas adversas que se van coordinando a través de diversos mecanismos, como la información privilegiada de actores muy poderosos, profecías autocumplidas y comportamiento de manadas". La sequía impactó fuertemente en el desequilibrio económico argentinoSin embargo, "si existe solidez de fundamentos no hay expectativas que valgan", sostuvo. Si bien "el Gobierno venía reordenando el tablero macroeconómico y reduciendo la asistencia monetaria y el déficit fiscal, el impacto de la sequía cayó como una bomba atómica". Como consecuencia de ello, "hubo 21.000 millones de dólares menos de ingreso en el país, así como un impacto directo sobre las cuentas públicas de 7.500 millones de dólares en concepto de derechos de exportación", concluyó Kozak.Fernández acusa a la derecha de la inestabilidad cambiariaLa derecha en Argentina "siempre ha sido desestabilizadora", dijo a Sputnik el analista argentino Juan Pablo de María.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, señaló al sector identificado con la derecha de elucubrar y generar incertidumbre en el mercado financiero, en plena corrida cambiaria que lleva a que la cotización informal del dólar se haya disparado 21,7% en los últimos 10 días. Al respecto, "las afirmaciones del presidente son muy pertinentes, ya que no es nada novedoso que la derecha intente desestabilizar a este Gobierno popular y nacional que viene gobernando al país desde hace casi 4 años".Por su parte, a pocos meses de las elecciones presidenciales, "la decisión del presidente a no ser candidato deja al oficialismo en libertad de elegir", expresó. El presidente dejó claro que "él va a apoyar al candidato elegido por el espacio oficialista", expresó. Con respecto a los logros de la política exterior de este Gobierno, "se destaca el trabajo que viene haciendo el país para propiciar la unidad y la integración regional, en particular el fortalecimiento de organismos como el Mercosur", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la problemática en torno a la intensificación de las relaciones transnacionales.CineEn el cierre del programa de M24 nos contactamos con el realizador audiovisual Agustín Fernández Gabard, con quien dialogamos sobre su película Alcira y el campo de espigas, que se estará estrenando el próximo 4 de mayo.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

argentina, fondo monetario internacional (fmi), alberto fernández, mercosur, аудио