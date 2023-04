https://sputniknews.lat/20230426/argentina-reemplazara-dolares-por-yuanes-para-pagar-importaciones-con-china-1138687403.html

Argentina reemplazará dólares por yuanes para pagar importaciones con China

Argentina reemplazará dólares por yuanes para pagar importaciones con China

Por la escasez de dólares, el Gobierno argentino anunció que habilitará pagar importaciones de China con yuanes. En este contexto, los trabajadores deben lidiar con los aumentos de alquileres.

2023-04-26T22:29+0000

2023-04-26T22:29+0000

2023-04-26T22:29+0000

cara o ceca

argentina

yuan

china

paraguay

partido colorado (paraguay)

elecciones

alquileres

💶 divisas

importación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1a/1138687115_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_793b62637132b505a2f252f46af3a368.png

Argentina reemplazará dólares por yuanes para pagar importaciones con China Argentina reemplazará dólares por yuanes para pagar importaciones con China

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, informó que se podrán pagar importaciones de China con la moneda de ese país, yuanes, y así sustituir al dólar como moneda de cambio."Se activa el swap con China. En mayo se van a reemplazar 1070 millones de dólares que se iban a pagar en dólares, pagándose por yuanes porque son importaciones de China", afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, durante la presentación de la medida, junto al embajador de China, Zou Xiaoli.Esta decisión se tomó en medio de la crisis por la escasez de la divisa norteamericana, debido en parte a la disminución de exportaciones agrícolas por la sequía histórica que le hará perder al país entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de exportaciones, y por los compromisos de pago por la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional contraída por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018.Santiago Manoukian, economista jefe de la consultora Ecolatina, afirmó que "esto se va a usar para no rescindir las importaciones de ese país en el marco de la falta de divisas y así liberar reservas para otros sectores o para mostrar un mayor stock en el Banco Central"."Con China tenemos un déficit comercial de 10.000 millones de dólares y con Brasil, de 3.500 millones. Esta medida, como el interés de comerciar con Brasil en una moneda común, tienen el objetivo de compensar ese déficit, porque no hay dólares para seguir importando a los niveles del año pasado", opinó.En el medio de las negociaciones que se adelantan para reperfilar el acuerdo con el FMI para financiar la deuda contraída por Argentina, Manoukian sostuvo que "hay margen para seguir con el FMI flexibilizando la meta de reservas pero lo que trata de renegociar el Gobierno es reducir el monto de pagos netos y adelantar desembolsos".¿Cambio de rumbo en Paraguay?El próximo domingo 30 de abril, Paraguay elegirá presidente para los próximos cinco años. En la misma jornada se votará, además, por 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados.Las fórmulas presidenciales que tienen más chances según las encuestas, son la de Santiago Peña y Pedro Alliana, por el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR-PC), que con excepción de un breve periodo entre 2008 y 2012, ha estado en el poder desde 1954, y la Concertación para un Nuevo Paraguay, una alianza de 14 partidos y organizaciones opositoras que encabezan Efraín Alegre y Soledad Núñez.En Cara o Ceca hablamos con Sebastián Villarejo, presidente del partido Patria Querida y parte de la Concertación Nacional, quien sostuvo que espera "una elección reñida", pero tiene "la confianza que gane la Concertación"."Nuestra victoria implicaría una alternancia que sería importante para Paraguay, para que haya una renovación. Queremos entrar en una lucha tenaz contra la corrupción y tener una gestión pública eficiente. Queremos que cada uno pueda vivir mejor", agregó.Los alquileres vuelan por los airesNo solo se dispara el dólar en Argentina, sino que también lo hacen los alquileres, pero los salarios no logran acompañar esa escalada.Los propietarios ven poco atractiva la renta que reciben por sus propiedades y muchos, las retiraron para volcarlas al mercado de ventas o bien el temporario. En algunos casos, se exigen pagos en moneda extranjera.Otro factor que influyó es la ley de alquileres, que regula el mercado, los aumentos y la duración de los contratos. Según la calculadora del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, se estima que, en mayo, quienes tengan la actualización anual del valor, verán un incremento del 96.45%.Hablamos en Cara o Ceca con Emiliano Monge, miembro de la agrupación Inquilinos en Lucha, quien explicó que "ahora se terminan los contratos que iniciaron en 2020, luego de la aprobación de la ley, y sus aumentos van a ser muy superiores al 100% a la hora de la renovación. Esta es la gran falla que vemos: no hay un piso para los alquileres".Para Monge, "hay que poner un tope al aumento de los alquileres sin perjudicar a los pequeños propietarios, compensándolos para que puedan cubrir sus necesidades. También hay que poner en alquiler la gran cantidad de viviendas ociosas".Por su parte, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, también criticó la normativa que regula el mercado del arriendo: "lo que ha logrado la ley es un cambio de foto: antes de la ley, una propiedad esperaba un inquilino 90 días; hoy es el inquilino quien espera una propiedad, y no cualquiera, sino una apta a su presupuesto".

argentina

china

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, paraguay, elecciones, yuan