Corte suspendió elecciones provinciales: "el fallo es respuesta al juicio político en su contra"

La Corte Suprema de Justicia dictaminó la suspensión de las elecciones a Gobernador de San Juan y Tucumán, dos de las cinco provincias argentinas que iban a ir a los comicios este domingo, a menos de una semana de su realización.En ambos casos, el máximo tribunal hizo lugar a pedidos para revisar la situación de los candidatos Sergio Uñac y Juan Manzur, por exceder la cantidad de elecciones provinciales consecutivas dentro de un binomio.En Tucumán, donde Manzur pretendía ser vicegobernador, el opositor Germán Alfaro pidió la inconstitucionalidad porque se trataría de su quinta elección consecutiva.En San Juan, Sergio Uñac fue vicegobernador de 2011 a 2015, luego reeligió y finalmente fue electo gobernador en 2019. Esto fue denunciado por Sergio Vallejos, quien también busca llegar al ejecutivo.Eduardo Cáceres, candidato a Gobernador de San Juan por la oposición de Unidos por San Juan dijo a Cara o Ceca:Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, rechazó la decisión de la Corte y sostuvo que "es una muestra más de la omnipotencia con la cual se manejan estos cortesanos, que no se dan cuenta que están absolutamente divorciados de la sociedad"."No se puede sacar un fallo cuatro días antes de la elección, cuando tenían esa causa hace un mes y medio con un dictamen totalmente contrario a lo que decidieron de parte de la Procuración General de la Nación", agregó."Todo lo que nosotros estamos viendo es pus y sale pus, y en el medio sale este fallo que por supuesto incurre en el mal desempeño de los jueces", agregó.En relación con las próximas elecciones, dijo que "ojalá Cristina Kirchner sea candidata" y afirmó que milita activamente para la no proscripción.“Aunque debo ser honesto, este fallo que ha sacado la Corte nos demuestra de que están dispuestos para proscribir a Cristina sacar fallos”.Finalmente, le respondió a Mauricio Macri por haber llamado “feudos” a algunas provincias. “Él tiene que explicar por qué quiere que su primo [Jorge Macri] , que solo porque se llama igual que él, pero nació y se crió en la provincia de Buenos Aires y es intendente allí, debe ser jefe de gobierno en la Coudad de Buenos Aires. Es el capricho del rey. Eso es manejarse como un feudal”.Nuevos enfrentamientos entre Israel y PalestinaUna nueva escalada de violencia sacude Medio Oriente con los enfrentamientos entre Israel y Palestina. La Yihad Islámica Palestina ya ha lanzado unos 300 cohetes y, debido a la respuesta del ejército israelí, los muertos palestinos ascienden a 22.Kevin Ary Levin, sociólogo y especialista en Medio Oriente habló en Cara o Ceca. "Si bien Hamás tienen el control de Gaza desde el 2007, no es la única fuerza. Hay una agrupación menor, que ya ha generado conflictos, que es la Yihad Islámica Palestina, de cercana relación con el gobierno iraní".

