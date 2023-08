https://sputniknews.lat/20230801/la-promesa-de-eeuu-se-cae-los-tanques-abrams-para-kiev-serian-anticuados-1142129201.html

La promesa de EEUU se cae: los tanques Abrams para Kiev serían anticuados

La promesa de EEUU se cae: los tanques Abrams para Kiev serían anticuados

Estados Unidos enviará en las próximas semanas a Ucrania un primer lote de entre 6 y 8 tanques Abrams modelo M1A1 y se espera que lleguen al país europeo en el... 01.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-01T02:30+0000

2023-08-01T02:30+0000

2023-08-01T02:30+0000

defensa

ucrania

eeuu

rusia

tanques

m1 abrams tanque

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107317/53/1073175356_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e46cc3535719fe47086bc487f74ea227.jpg

Los tanques eventualmente entregados a Kiev no serán los más modernos M1A2, como se había anunciado en marzo pasado. Pero eso no es lo único: estos blindados no contarán con blindaje de uranio empobrecido ni con un sistema electrónico más sofisticado que ayudaría a un mejor manejo y operación, reportan medios como Politico y Newsweek. De acuerdo con la especialista en defensa Marine Miron, entrevistada por el semanario Newsweek, la premura del tiempo ha impedido que los carros de combate que se enviarán a las tropas ucranianas cuenten con estos dispositivos. Y aunque todavía no se sabe qué electrónica recibirán los militares ucranianos con los Abrams más antiguos, "una variante más sencilla es más adecuada dadas las limitaciones de tiempo", dijo Miron, investigadora del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. La electrónica del M1A2 suele ser más avanzada, lo que ofrece algunas ventajas a la tripulación del tanque y, en particular, al artillero y al comandante, explicó Miron a Newsweek."Sin embargo, los sistemas son más complejos y requieren más formación y mantenimiento", por lo que el diseño del M1A1 es la mejor opción para que los carros sean operativos y útiles en Ucrania, según la especialista.El portal Politico señaló que los Abrams serán enviados, primero, a una base militar en Alemania, a donde se les realizarán una serie de ajustes y adaptaciones y, luego, serán trasladados a Ucrania.A principio de este año, Washington prometió que enviaría al Gobierno de Zelenski un total de 31 tanques Abrams que, según funcionarios del Pentágono, ayudarán a Kiev a retomar una contraofensiva contra las tropas rusas, las cuales han repelido y contenido todos los intentos ucranianos. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que, desde el 4 de junio, cuando Kiev lanzó su contraofensiva, las tropas ucranianas han perdido 415 tanques y más de 1.300 vehículos blindados de diversas clases, dos tercios de los cuales eran de fabricación occidental.

https://sputniknews.lat/20230721/espana-envia-mas-viejos-leopard-a-ucrania-y-el-dinero-que-mandamos-se-traducira-aqui-en-recortes-1141737229.html

https://sputniknews.lat/20230515/el-pentagono-confirma-la-entrega-de-31-tanques-abrams-a-alemania-para-entrenar-al-ejercito-1139490314.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, rusia, tanques, m1 abrams tanque, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, 📰 suministro de armas a ucrania