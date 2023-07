https://sputniknews.lat/20230721/espana-envia-mas-viejos-leopard-a-ucrania-y-el-dinero-que-mandamos-se-traducira-aqui-en-recortes-1141737229.html

España envía más viejos Leopard a Ucrania: "Y el dinero que mandamos se traducirá aquí en recortes"

España envía más viejos Leopard a Ucrania: "Y el dinero que mandamos se traducirá aquí en recortes"

El Ministerio de Defensa suministra una segunda partida de material militar a Kiev, que incluye tanques, diversos transportes blindados y un hospital de...

El anuncio del nuevo envío de armamentos de procedencia española a Ucrania fue efectuado en la tarde del 18 de julio por la ministra de Defensa del país, Margarita Robles, en el marco del decimocuarto encuentro del Grupo de Contacto de Ramstein, las reuniones que con carácter mensual organiza el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, para disponer las aportaciones de los miembros de la OTAN al conflicto.Así, durante la videoconferencia sostenida con sus homólogos, Robles confirmó el envío de cuatro tanques Leopard 2A4 (en mayo ya se suministraron seis unidades). Y también de una decena de vehículos blindados de transporte y una cantidad sin precisar de diversos todoterrenos blindados, camiones y ambulancias. En correspondencia con estos últimos vehículos, la titular de Defensa española confirmó asimismo la inclusión de un hospital de campaña con módulos para cirugía de urgencia, procesos postoperatorios, farmacia y hospitalización. La entrega de este hospital, ya en curso vía Polonia, está prevista para el domingo 23 de julio.Durante su intervención por videoconferencia, Robles aseguró que cerca de 1.900 militares ucranianos ya han sido adiestrados en el Toledo Training Coordination Center (España se comprometió a formar a 2.000) y también anunció el envío a lo largo del verano de nuevos lotes de armamento ligero y munición pesada.Antiguos y con retrasoEn realidad, los cuatro tanques Leopard 2A4 pertenecen al lote de 10 unidades inicialmente comprometidas por Pedro Sánchez y que, debido a su mal estado de conservación, no pudieron incluirse en la partida que se envió en mayo, cuando se entregaron a Ucrania seis de esos carros de combate."Son tanques que se han tenido que terminar de poner a punto en Sevilla, porque su estado dejaba mucho que desear, son de un modelo antiguo y sin una profunda reparación y canibalización con piezas de otros, no había unas mínimas garantías de que pudieran utilizarse en el frente", explica a Sputnik una fuente militar que prefiere mantener el anonimato. Los tanques han sido reacondicionados por la empresa Santa Bárbara Sistemas en sus instalaciones de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.Recordamos que el Gobierno de España inicialmente habló de entregar una cincuentena de Leopard, pero rápidamente rebajó la cifra a una decena. "Claro, enseguida se les dijo desde el Ejército de Tierra que la mayor parte estaban inutilizados", constata la fuente, oficial de alta graduación en la reserva. "Y encima es el modelo 2A4, que son tanques que primero se alquilaron a Alemania en los años 90 y luego se compraron", añade.En cuanto al resto de vehículos, su falta de especificación por parte de la ministra invita a pensar en modelos también antiguos. "Es que no pueden ser otros –dice la fuente–, seguramente serán los BMR de seis ruedas, que tienen ya casi 40 años, y algún VAMTAC, que son más modernos, pero no muchos, porque los BMR solo ahora van a empezar a ser sustituidos por los todoterreno Dragon".Los BMR (acrónimo de 'blindado mediano sobre ruedas') son transportes ligeros diseñados en los años 70 y producidos desde finales de esa década por Santa Bárbara. "Incluso la Policía Nacional tiene alguno", recuerda la fuente, que señala la conveniencia de sus diferentes modificaciones."Unos pueden montar armamento antitanque, otros morteros, otros hacen de ambulancia… Y todos pueden llevar un pelotón, ocho personas. Por eso es lógico que incluyan la modificación sanitaria, para combinarlo con el hospital de campaña. Y con los VAMTAC, igual". Estos últimos (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) son todoterrenos blindados 4x4 fabricados por la firma española Urovesa y se hallan en servicio desde finales de los años 90.Bajo perfilEl anuncio del nuevo envío de armamentos no ha ocupado ningún gran titular en los medios españoles y ha pasado casi desapercibido entre el fragor de la campaña electoral. Como explica a Sputnik el historiador y analista José Miguel Villarroya, el bajo perfil de la noticia también responde a que se trata de un armamento "comprometido desde mayo"."Y como ya se está reconociendo que la contraofensiva ucraniana es un fracaso, pues no se le quiere dar mucha importancia porque, evidentemente, estos cuatro Leopard poco van a hacer para cambiar la situación en el frente", afirma Villarroya, que estima que el envío habría gozado de mayor relevancia de producirse "al comienzo de la contraofensiva" y que, en la actualidad, ya no es noticia que España "envíe o deje de enviar nada a Ucrania".El hartazgo en la ciudadanía es, a su juicio, otro factor a tener en cuenta. "Hay gente que empieza a estar un poco cansada del tema ucraniano porque ve que va para largo y, que en el fondo, afecta a su economía del día a día", dice Villarroya, que señala la inconveniencia "en época electoral" de explicitar ante la opinión pública este tipo de gastos y, además, en un momento en que el estado de la economía española puede no ser tan satisfactorio como aparenta."Por otra parte, creo que esto forma parte del plan de empobrecimiento general de la población de Europa Occidental para luego implementar la Agenda 2030 y otras historias, concluye J.M. Villarroya, para quien el conflicto en Ucrania sirve de "excusa" para detraer "una serie de inversiones y dinero que antes se deberían emplear en beneficio de las poblaciones europeas".

ucrania

2023

